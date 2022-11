Eden Hazard over One Love-band: ‘Niet hier om politieke boodschap uit te dragen’

Eden Hazard sprak met het Franse medium RMC Sport, na de zwaarbevochten 1-0 overwinning van de Rode Duivels woensdag tegen Canada op het WK in Qatar, over de soap rond de ‘One Love’-band. ‘Ik voel me niet op mijn gemak om erover te praten, want ik ben hier om te voetballen’, zei de speler van Real Madrid.

Hazard zou als aanvoerder van de Belgen de ‘One Love’-band dragen, maar na een dreigement van de FIFA nam geen van de betrokken landen (Engeland, Wales, Denemarken, Duitsland, Nederland, Zwitserland en België), die hadden aangekondigd het gebaar voor vrijheid en steun voor LGBTQIA+-rechten te zullen maken, het risico. ‘Ik wilde de wedstrijd niet beginnen met een gele kaart, dat zou vervelend zijn geweest voor de rest van het toernooi’, zei Hazard. ‘Als ik het opnieuw moest doen, zou ik de band misschien wel dragen.’

Hazard kreeg ook een vraag over het gebaar van het Duitse team, waarvan de spelers woensdag voor de traditionele ploegfoto poseerden met een hand voor hun mond, voor aanvang van de wedstrijd tegen Japan (2-1 verlies). Die zet was symbolisch en verwees naar de FIFA die de vrijheid van meningsuiting van spelers zou muilkorven.

‘Maar toen verloren de Duitsers de wedstrijd’, aldus Hazard. ‘Ze hadden er beter aan gedaan dat niet te doen en te winnen. We zijn hier om te voetballen, ik ben hier niet om een politieke boodschap uit te dragen, daar zijn andere mensen beter voor geplaatst. We willen ons concentreren op het voetbal.’

Lees ook: