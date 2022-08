Benzema heeft niets meer te bewijzen

Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, woonde de loting van de Champions League in Istanbul bij. Zijn relaas van een georkestreerde avond.

Veel privéjets op de gigantische luchthaven van Istanbul: de internationale voetbalwereld daalde donderdag en vrijdag in de Turkse metropool neer voor de loting van de verschillende Europacups. Met de Champions League als absolute locomotief. Club Brugge mocht zich nog maar eens wentelen tussen de Europese grootheden en opgezwollen bobo’s en ervan dromen om naar de volgende ronde door te stoten. FC Porto, Atlético Madrid en het slecht in de Bundesliga gestarte Bayer Leverkusen zijn de hindernissen. Dat zorgt niet meteen voor pessimisme, maar belangrijk is de vraag of het team tegen dan ingespeeld zal zijn. Het mogelijke vertrek van Hans Vanaken, eventuele nieuwe transfers: steeds meer zoeken clubs naar de juiste automatismen op het moment dat het kampioenenbal begint. Dat zou nooit de bedoeling mogen zijn. De mercato, in België verlengd tot 6 september, duurt gewoon te lang en zorgt voor scheefgetrokken verhoudingen.

Real Madrid was vorig seizoen de allesoverheersende ploeg en dit bleek ook in Istanbul: Carlo Ancelotti en Karim Benzema zijn respectievelijk de Trainer en Voetballer van het Jaar. Ancelotti is een man van rang en stand, iemand die op een zeer duidelijke en menselijke manier alle vedetten en culturen onder dezelfde noemer krijgt. In een korte speech bedankte hij zijn familie, die hem de ruimte geeft om zich helemaal op zijn vak te gooien. Hij noemde de namen van al zijn familieleden en van al zijn kleinkinderen. Soms moest hij daarbij even nadenken. ‘Het zijn er dan ook veel’, zei hij, haast verontschuldigend.

‘Het is een voorrecht om onder Ancelotti te mogen werken’, zei de bekroonde Karim Benzema, de ooit zo woelige Franse spits die in de Spaanse hoofdstad helemaal tot rust is gekomen. Op de afsluitende persconferentie mocht een select aantal groepje journalisten vijf vragen stellen aan Benzema. Niet naar eigen willekeur, de vragen werden vooraf door de UEFA opgesteld, alles wordt door hen geregisseerd. Of Benzema na de trofeeënregen nu eindelijk geen prijs met de Franse nationale ploeg wilde behalen, vroeg iemand. Waarop Benzema weer in zijn zelfverzekerde gedaante trad. ‘Als voetballer’, zei hij, ‘heb ik niets meer te bewijzen.’ Na 20 minuten was de persconferentie afgelopen. Op de luchthaven van Istanbul wachtte de privéjet.