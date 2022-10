Voor het eerst in jaren zit Ajax in een diepe crisis na de 1-6-nederlaag tegen Napoli vorige week in de Champions League. Wat loopt er mis en hoe is het zover kunnen komen?

Het was de zwaarste nederlaag sinds 1964, die van Ajax vorige week tegen Napoli. 1-6 werd het in eigen huis. ‘De Nederlandse kampioen werd gesloopt’, stond te lezen in de buitenlandse kranten. Bovendien was het al de vierde wedstrijd op rij dat de Ajacieden niet meer konden winnen. Van Liverpool en AZ (beide 2-1) werd verloren en tegen Go Ahead Eagles kwam de club uit de Nederlandse hoofdstad niet verder dan 1-1. Afgelopen weekend werd die reeks wel een halt toegeroepen met 2-4-winst tegen Volendam, maar de promovendus kwam na een 0-3-achterstand nog wel bijna terug tot 3-3.

Met die resultaten en dus zonder al te veel vertrouwen zakten Alfred Schreuder en co deze week af naar Napels. Voor het eerst sinds lang wordt er eens niet uitgekeken naar de Champions League bij onze noorderburen. Binnenskamers klinkt het zelfs dat woensdagavond ‘de schade beperkt moet blijven’: 3-0-verlies zou al een goed resultaat zijn. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Daarvoor moeten we terug naar de erg bewogen zomer van de Ajacieden. Zowat op alle niveaus en in alle sectoren kwamen er grote veranderingen. Laten we beginnen met de positie van de coach. Na vier uiterst succesvolle jaren trok Erik ten Hag de deur achter zich dicht in Amsterdam voor een avontuur bij Manchester United. Alfred Schreuder, zonder al te veel ervaring als coach op het allerhoogste niveau, mocht de recordkampioen overnemen in een erg woelige zomer.

Spelers uit vorm

Zijn grootste uitdaging is het managen van een nieuwe spelerskern. Voor 200 miljoen euro verkocht Ajax spelers: Antony, Martínez, Gravenberch, Haller, Mazraoui en Tagliafico, allemaal sterkhouders vorig seizoen, zochten andere oorden op. Je zou denken dat ze met zoveel geld wel erg goeie aanwinsten zouden halen, maar de gespendeerde 100 miljoen (!) leverde nog niet veel op. Tien spelers werden gekocht, maar van hen staan er maar twee regelmatig in de basis. De rest wordt nog te licht bevonden.

De basisopstelling moet het dan doen, maar ook daar loopt het mis. Sterkhouders Dusan Tadic en Daley Blind stellen dit seizoen bijvoorbeeld erg teleur. De Servische aanvoerder moest door de komst van Steven Bergwijn naar rechts uitwijken, waar hij veel minder tot zijn recht komt. En Blind is het uithangbord van een falende nieuwe defensie die tilt slaat wanneer ze onder druk gezet wordt, met de wedstrijden tegen Liverpool, AZ en Napoli als voorbeelden. Dat Schreuder hen de hand boven het hoofd houdt en hen amper wisselt, ondanks hun slechte prestaties, wordt de ex-coach van Club Brugge erg verweten. En als Schreuder Tadic dan toch eens vroegtijdig naar de kant haalt, zoals afgelopen weekend tegen Volendam, werpt de Serviër zich ineens op als de coach, gesticulerend aan de zijlijn. Niet bevorderlijk voor de status van de echte trainer.

Nieuwkomers die niet spelen en een elftal dat niet kan overtuigen, dat zorgt voor wrevel in de kleedkamer. Je kan het zien als de lastigste opdracht van Schreuder in zijn nog jonge carrière als hoofdcoach. Op dit moment is de Nederlander de gebeten hond in de hele crisis.

Wie vervangt Overmars?

Daarbij wordt hij echter niet geholpen door de top van Ajax waar geen eenheid meer is sinds het gedwongen vertrek van Marc Overmars. De technisch directeur vertrok in maart en er is nog steeds geen voltijdse vervanger gevonden om het sportieve project op de lange termijn uit te tekenen. Voorlopig ligt die opdracht in het mandje van Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, maar zij krijgen niet al te veel vertrouwen van de raad van commissarissen (rvc).

Een goed voorbeeld van de verdeeldheid is de soap rond Lucas Ocampos. Op de laatste dag van de transferperiode deze zomer leek alles in kannen en kruiken om de Fransman van Sevilla over te nemen, als vervanger voor Antony. Maar de rvc stak daar een stokje voor. Zij was het niet eens met de directie en wilde dat de transfer niet doorging. Na heel wat lobbywerk kwam het er uiteindelijk toch van, weliswaar in leenvorm, maar het toont aan dat er geen lijn meer is aan de top van Ajax.

Zo bevinden de Amsterdammers zich plots in een overgangsjaar, al willen ze dat in de Johan Cruijff Arena niet horen. Het is nu aan Schreuder om de Ajacieden snel uit hun dip te halen.