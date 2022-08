Van de U16 van Anderlecht naar revelatie in de Premier League: het verhaal van Roméo Lavia

Zijn talent werd bezongen door Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, en Manchester City nam bij zijn transfer naar Southampton in de overeenkomst op dat het hem voor 46 miljoen euro terug kan halen. Hoe Roméo Lavia in twee jaar tijd van de U16 van Anderlecht naar de Premier League promoveerde.

De spanning is te snijden in het stadionnetje van KVE Drongen. In de finale van de KDB Cup-finale van 2018 begeeft Roméo Lavia zich naar de grote rechthoek voor de mogelijk beslissende elfmeter. De captain van Anderlecht blijft enkele seconden stokstijf staan op enkele centimeters van de penaltystip. Hij laat de bal een paar keer nonchalant door zijn handen tollen en kijkt met een verbeten blik naar zijn opponent Daniël Deen. Een paar tellen later ligt de bal tegen de netten.

Voor hij het goed en wel beseft viert Lavia met ontbloot torso de eerste titel van Anderlecht op de KDB Cup. De trofee van beste speler van het tornooi moet hij aan Kian Fitz-Jim van AZ Alkmaar laten, maar zijn naam staat dan al lang in het notitieboekje van VIP-gast Pep Guardiola.

Hoewel hij in een hogere leeftijdscategorie speelt, heeft Lavia gedurende twee dagen een overweldigende indruk gemaakt met zijn maturiteit en natuurlijk leiderschap. ‘Roméo was mijn trouwe luitenant. Hij was geen showman die zich als leider voordeed’, bevestigt Benoît Haegeman, die toen trainer was van de U15 van Anderlecht. ‘Als er iets aan de hand was in de kleedkamer of een deel van de groep zich misdragen had, dan had hij binnen de drie dagen orde op zaken gesteld. Hij was de speler bij wiens gezag de rest van de ploeg berustte en die iedereen herpositioneerde. Hij was voor de eigen rechthoek altijd aanspeelbaar, zelfs met een speler in de rug, en ik heb hem nooit de bal blind zien wegtrappen om de ploeg even ademruimte te geven. Hij kwam ondanks het leeftijdsverschil met zijn ploegmaats heel zelfbewust over. Ik kan mij dus perfect inbeelden waarom hij tijdens de KDB Cup de aandacht trok van Guardiola.’

Bootcamps

Normaal gesproken heb je maar een kans op één miljoen om meteen door te breken bij City, maar Lavia kan het. Hij is zo’n uitzonderlijk talent.’ Vincent Kompany

Een paar maanden na de passage van Guardiola in Drongen belanden de eerste scoutingsverslagen over Lavia op het bureau van Joe Shields, de nieuwe Head of Academy Recruitment and Talent Management van Manchester City, maar The Citizens zouden pas twee jaar later toeslaan. Bij Anderlecht hebben ze dan al een tijdje door dat ze met Lavia, die voor het eerst op Neerpede opduikt bij de U9, een rastalent in huis hebben. In zijn laatste jaren bij Anderlecht is hij de onbetwiste titularis op de zes, maar tijdens zijn opleiding worden hem drie tot vier verschillende posities aangeleerd.

‘Op Anderlecht werd Roméo altijd als ‘een talent’ beschouwd’, zegt Jean Kindermans, technisch directeur van de jeugdacademie. ‘De laatste drie seizoenen werd hij net als Mario Stroeykens, nog zo’n speler van het geboortejaar 2004, ingedeeld in de categorie ‘opkomend toptalent’. Het verschil tussen een talent en een toptalent? Dat is flinterdun. Soms heeft het te maken met de leeftijd, de morfologie en de mentaliteit. Het feit dat Roméo vroeg in het seizoen wedstrijden mocht spelen met een oudere leeftijdscategorie zegt genoeg.’

Roméo Lavia viel meteen op door zijn postuur en balaanname. © BELGAIMAGE

Op jonge leeftijd kijken zijn medemaats naar hem op wegens zijn attitude die meer doet denken aan die van een jongvolwassene dan aan een puisterige puber. En tijdens de zomervakantie, wanneer hij niet op Neerpede vertoeft, stoomt hij zich met zijn personal coach Ronald Kabeya klaar voor het nieuwe seizoen. Lavia is amper 13 jaar, maar hij legt dan al de basis voor zijn verhuis naar de Premier League. Kabeya: ‘Sommige clubs zijn natuurlijk niet blij dat hun speler extra coördinatie- en mobiliteitsoefeningen inlassen tijdens hun vakantie, maar hebben ze dan liever dat die jonge gasten een hele dag voor de PlayStation blijven hangen?’

Kabeya herinnert zich dat Lavia meteen opviel met zijn postuur en balaanname tijdens zijn eerste oefensessie, waarbij ook Johan Bakayoko van PSV aanwezig was. ‘Je hebt spelers met talent en je hebt er die hard moeten werken om carrière te maken. Roméo zit duidelijk in de eerste categorie. Hij is ook een streber. We werken nu al zes jaar samen en ik hem nooit moeten overstelpen met sms’en om te komen trainen. Ik stuur hem een planning door met de uren en ik weet dat hij elke keer zal opdagen. Die extra bootcamps betekenen wel dat Romeo nooit op vakantie gaat – tijdens de zomerstop spendeert hij liever tijd met zijn familie in België. Hij ziet er het nut niet van in om richting Marbella, Dubai of een andere feestbestemming te trekken die veel geld kost. Hij zal pas uitrusten en helemaal van zijn vakantie profiteren zodra hij een bepaald statuut heeft bereikt.’

Dure voetbaltiener

Wat er al een tijdje zit aan te komen, maakt Lavia via zijn sociale mediakanalen zelf wereldkundig in juni 2020: hij verruilt Anderlecht voor het Manchester City Academy team. Een ultiem charmeoffensief van Roberto Martínez en consorten (zie kader) kan de middenvelder niet meer op andere gedachten brengen. De transfer mag op het conto geschreven worden van Shields, een van de beste talentenspotters van het Verenigd Koninkijk. De man haalde ooit Jadon Sancho naar de Manchester City Academy en sloeg de huidige generatie Citytalenten Luke Mbete, Ben Knight, Liam Delap, Finley Burns, Gavin Bazunu en Cole Palmer, doelpuntenmaker in de 1-5 overwinning op het veld van Club Brugge, aan de haak.

Lavia en co maakten intussen hun debuut bij de A-ploeg en in september van vorig jaar beweert Guardiola dat al die jongens belangrijk kunnen worden voor Manchester City. Op voorwaarde dat ze nederig blijven. Een week later laat Kompany zich ontvallen dat Lavia het profiel heeft waar Guardiola naar op zoek is. ‘Normaal gesproken heb je als jonge speler maar een kans op één miljoen om meteen door te breken bij Manchester City, maar Lavia kan het. Hij is zo’n uitzonderlijk talent.’

Ronald Kabeya (links) met Roméo Lavia: ‘Ik geef hem drie jaar om helemaal te ontploffen.’ © GF

Dat gebeurt niet. Nog voor Shields op 8 juli officieel in loondienst treedt bij Southampton als Head of Recruitment heeft hij in de coulissen van het St Mary’s Stadium de transfers van Bazunu en Lavia al bezegeld. Met de transfer van Lavia naar Southampton is zo’n 14 miljoen euro gemoeid en hij is daarmee de op twee na duurste Belgische voetbaltiener uit de geschiedenis na Jérémy Doku (26 miljoen euro) en Romelu Lukaku (15 miljoen euro). Bij een deel van de supporters van de Saints is het ongeloof groot. Want waarom werd er zo veel geld uitgegeven aan een tiener die nog geen minuut heeft gespeeld in de Premier League? ‘De andere helft legitimeert dat enorme transferbedrag door te zeggen dat Guardiola hem zelf ontdekte en dat er een terugkoopoptie werd opgenomen’, aldus Benjy Nurick van de Southern Daily Echo. ‘Fors betalen voor jonge spelers met nul ervaring in de Premier League is het businessmodel van de nieuwe eigenaars. Voor buitenstaanders houdt deze strategie risico’s in, maar het management heeft er geen problemen mee om een grote transfersom te betalen voor een speler waarvan de potentiële waarde veel hoger ligt dan wat ze uitgegeven hebben.’

Lavia dacht dat hij sneller kon doorbreken bij City dan bij Anderlecht. Het was dus geen kwestie van geld.’ Jean Kindermans

Bij Manchester City blijft Lavia steken op enkele selecties in de competitie en in de Champions League, een invalbeurt in de FA Cup en een basisplaats in de EFL Cup, maar Lavia trekt zich op aan het feit dat hij met de beste spelers ter wereld mag trainen. Bij Southampton zal hij op amper 18-jarige leeftijd op het grote toneel mogen tonen wat hij op training heeft opgestoken van zijn mentor Fernandinho en op televisie heeft gezien van zijn grote voorbeeld Sergio Busquets. De manier waarop hij heel kort bij de verdedigers de bal komt opvragen, zijn omgeving scant en met een schijnbeweging wegdraait van een tegenstander die in zijn nek hijgt, doet zelfs spontaan denken aan de middenvelder van FC Barcelona. ‘Deze zomer kwam Roméo tot de conclusie dat hij nog veel kon verbeteren’, vertelt Kabeya. ‘Jullie hebben de echte Lavia nog niet gezien. Als hij gespaard blijft van blessures geef ik hem drie jaar om helemaal te ontploffen in de Premier League.’

Vertrek langs de grote poort Er zijn twee manieren om Neerpede te verlaten: langs de voordeur of op de toppen van de tenen in het donker langs een achterpoortje in een uithoek van het oefencomplex. Lavia koos voor het eerste, en is bijgevolg altijd welkom op Anderlecht als VIP-genodigde of als speler, maar zijn vertrek zinderde even hard na als de recente uitgaande transfers van een Eliot Matazo of een Rayane Bounida. Ondanks een waterdicht plan en gesprekken met Jean Kindermans, Vincent Kompany, Craig Bellamy en Roberto Martínez opteerden Lavia en zijn entourage na maanden onderhandelen met Anderlecht voor een contract bij Manchester City. ‘Het enige wat wij nog konden doen, is de koning inzetten’, vertelt Kindermans met een kwinkslag. ‘Maar Lavia is op een correcte manier vertrokken. Hij wist gewoon wat hij wilde. Naar Anderlechtnormen waren wij bereid om ver te gaan – zowel op sportief en op financieel vlak – maar hij koos met City voor een moeilijker pad. Hij maakte voor zichzelf de afweging: waar zal ik de beste kansen krijgen om op korte termijn in de A-ploeg te geraken? Hij zal gedacht hebben dat hij bij City sneller zou doorbreken. Bij hem was het dus geen kwestie van geld.’ Elk jaar moeten ze bij de Brusselaars afscheid nemen van een of twee toppers die denken dat het gras in het buitenland groener is dan op Neerpede. Bij elk vroegtijdig vertrek van een hoog aangeschreven jeugdspeler stellen ze zich op Anderlecht dezelfde vraag: hebben we er alles aan gedaan om die jongen te houden? ‘Heel vaak is het antwoord ja. Wij kunnen uitpakken met cijfers en uitleggen dat de kans op slagen in het buitenland zoveel kleiner is dan bij ons. Maar we zullen altijd geconfronteerd worden met ouders die denken dat hun zoon het wél zal maken. We mogen ons daar niet bij neerleggen, maar wanneer onze limieten overschreden worden, moeten wij passen.’ Met de 12-jarige Joakim Lavia, die volgens ingewijden minstens even talentvol is als zijn grote broer, is de opvolging op Neerpede alvast verzekerd.