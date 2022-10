Eli Iserbyt: ‘Als Van Aert en Van der Poel niet meedoen, moet dat niet 100 keer gezegd worden’

Eli Iserbyt, de man van het moment in de cross, over de twee delen van het veldritseizoen: een zonder en een met Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Momenteel ben je steeds de topfavoriet als je aan de start van een cross staat. Als Mathieu van der Poel en Van Aert in december het veld in stappen, moet jij echter de de klik maken van proberen te winnen naar vechten voor een ereplaats. Is dat moeilijk?

Eli Iserbyt: ‘Bwa, niet echt. Dat zijn nu eenmaal de waardeverhoudingen en dat frustreert me zeker niet. Ik kijk vooral naar mezelf, naar mijn evolutie.

‘Het blijft uiteraard een doel om Wout en Mathieu, en ook Tom Pidcock, eens te kloppen, maar ik probeer vooral de beste te zijn in de crossen waar zij niet starten, daar het maximale eruit te halen. Ik begrijp renners niet die zeggen: ‘Vanaf november of in de eindejaarsperiode wil ik op mijn best zijn.’ Wat heb je daaraan als Mathieu, Wout of Tom toch winnen? En daar gaat het om: winnen. Dat is het enige wat mensen onthouden, ongeacht de tegenstand.’

Hoe beu ben jij die focus op de aan- of afwezigheid van Van Aert en Van der Poel?

Iserbyt: ‘Als ze meedoen, heb ik er geen moeite mee. Dat creëert veel media-aandacht, zelfs van de buitenlandse pers, en dat is goed voor het veldrijden. Maar als ze er niet bij zijn, moeten de commentatoren en de kranten dat geen honderd keer vermelden. En je moet ook geen veldritgids maken met Van Aert en Van der Poel op de cover als die slechts tien crossen rijden.’

Als Van Aert in de Tour iedereen op een hoopje rijdt…

Iserbyt: (onderbreekt) ‘Ah, maar dat zie ik héél graag. Dan is het ook logisch dat hij in de cross met de vingers in de neus wint en hoeven wij ons zeker niet beschaamd te voelen. Mocht Wout op de weg alleen Halle-Ingooigem winnen, dat zou wat anders zijn. Maar feit is dat hij bij de allerbeste renners ter wereld hoort. Net als Van der Poel, die als crosser zelfs nóg beter is, door zijn techniek.’

Een dilemma om af te sluiten: drie keer wereldkampioen worden zonder Van Aert, Van der Poel en Pidcock aan de start, of één keer de regenboogtrui veroveren mét die drie erbij?

Iserbyt: ‘Als ik één keer die trui kan pakken, zou ik al tevreden zijn. Wie er dan wel of niet heeft meegedaan, dat wordt achteraf vlug vergeten, hoor. Uiteraard liever als die drie erbij zijn. Dat zou mijn carrière af maken, de kers op de taart. Maar evengoed word ik pas wereldkampioen na mijn dertigste, als zij al gestopt zijn. Daar teken ik ook voor.’ (lacht)

