Cristiano Ronaldo wordt Europees topscorer aller tijden

Al na vier minuten opende Cristiano Ronaldo de score in het WK-duel tussen Portugal en Marokko, op de tweede speeldag in groep B. De spits heeft nu al 85 keer gescoord in het Portugese shirt.

Geen enkele Europese international deed ooit beter, zo meldt het statistiekenbureau Opta. De Portugese superster (33), die al aan vier doelpunten zit op dit WK na zijn drie goals tegen Spanje, steekt in de ranglijst Ferenc Puskas voorbij. Die maakte tussen 1945 en 1962 84 doelpunten in 89 interlands voor Hongarije en Spanje.

Ronaldo speelt in het Moskouse Luzhniki-stadion zijn 152e interland sinds zijn debuut in 2003. Zijn eerste doelpunt voor Portugal maakte hij een jaar later op het EK 2004 tegen Griekenland.

Wereldwijd

Wereldwijd moet de ster van Real Madrid enkel nog Ali Daei laten voorgaan. De Iraniër maakte tussen 1993 en 2006 109 doelpunten in 149 interlands.

Ter vergelijking: Lionel Messi maakte in 125 interlands voor Argentinië 64 doelpunten, de Braziliaan Neymar 55 in 85 interlands. De Belgische topschutter aller tijden Romelu Lukaku zit na de WK-wedstrijd tegen Panama aan 38 goals in 70 interlands.