Invaller Gareth Bale helpt Real Madrid aan derde Champions League-winst op rij

Karim Benzema opende de score in de 51e minuut na een onwaarschijnlijke blunder van Liverpool-doelman Loris Karius, die Rode Duivel Simon Mognolet op de bank hield.

Na de gelijkmaker van Sadio Mané (55e), maakte Gareth Bale er in de 64e minuut met een prachtige omhaal 2-1 van. Bale, die in de 61e minuut Isco was komen vervangen, legde zeven minuten voor tijd ook de eindstand vast. Dat met heel veel dank aan Karius, die een tweede keer zwaar de fout inging.

Liverpool kreeg in de 31e minuut al een opdoffer te verwerken toen sterspeler Mohamed Salah geblesseerd uitviel. Het is de dertiende keer dat Real de Europacup I wint, na 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 en 2017. In 1962, 1964 en 1981 was "de Koninklijke" verliezend finalist.

Liverpool stond voor de achtste keer in de finale. Het won die in 1977, 1978, 1981, 1984 en 2005 en was ook in 1985 en 2007 al runner-up.