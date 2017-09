Radja Nainggolan: is de deur naar het WK opnieuw dicht?

Ook voor de twee laatste WK-kwalificatieduels doet bondscoach Roberto Martinez geen beroep op Radja Nainggolan. De relatie tussen de twee is al een tijdje verzuurd. De Spanjaard liet de middenvelder van AS Roma eind augustus reeds thuis voor de WK-voorrondeduels tegen Gibraltar (9-0 winst) en Griekenland (2-1 winst). Nainggolan liet toen in een eerste opwelling verstaan te stoppen bij de nationale ploeg, woorden die hij later weer introk. Ook in oktober vorig jaar had Martinez Nainggolan al eens gepasseerd.

