Roberto Martínez: 'Match tegen Estland bracht alles waar we in voetbal van houden'

'Ik besef dat ik bevooroordeeld ben en dat mijn keuze heel persoonlijk is, maar voor mij is mijn moment van 2016 zonder de minste twijfel de 8-1-overwinning van de Rode Duivels tegen Estland. Het was onze laatste wedstrijd van het seizoen en we wilden ons publiek iets teruggeven. De match bracht alles waar we in het voetbal van houden: voorbereiding, teamwerk, entertainment en goals. Veel goals. Iedereen genoot, op en naast het veld.

'De match was zo bijzonder vanwege de pijn en de teleurstelling die spelers en supporters gedeeld hebben in 2016. De pijn na het enorme verwachtingspatroon rond Euro 2016 en de nederlaag in de vriendschappelijke interland tegen Spanje. Ook al is Spanje een van de beste teams van de wereld, een ploeg waar je altijd van kan verliezen.

'De avond van Estland toonden mijn jongens dat ze bereid zijn zo hard te werken als maar kan. Ze gaven werkelijk alles om de fans trots te kunnen maken. Met 8-1 winnen is moeilijk, tegen gelijk welke tegenstander. Ook tegen Estland. Zeker in een kwalificatiewedstrijd voor het WK. Zo'n riante zege heeft dus beslist een betekenis.

'Dit was onze manier om de supporters te bedanken voor hun geweldige steun in 2016. De avond was een feest, van begin tot einde. Er hing een geweldige, bijna magische sfeer in het stadion. Het geluk rolde van de tribunes. Dit is wat ik wil zien en voelen als de Rode Duivels spelen. En de jongens reageerden zoals ik het wil. Natuurlijk moeten we ons goed en ernstig voorbereiden, maar eens de wedstrijd begint moeten we met een lach op het gezicht voetballen en al ons talent tonen. Er ontstond die avond in het Koning Boudewijnstadion een bijzondere chemie tussen fans en spelers en dat is wat we nodig hebben om ons beste niveau te halen. Dit moeten we proberen elke match te bereiken.' (FC)