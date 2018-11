5 dingen om dit weekend in de gaten te houden

Ronaldo, de Braziliaan, komt naar Real

Real Madrid-Real Valladolid: zaterdag 3 november, 16.15 uur

Er komt een spits naar Bernabéu en wat voor één! De Braziliaan Ronaldo zal zaterdag te bewonderen zijn in het stadion van Real Madrid, niet op de grasmat, maar in de eretribune. Want sinds begin september is hij de sterke man van Real Valladolid.

La Pucela, zoals de ploeg uit universiteitsstad Valladolid genoemd wordt, heeft echt een boost gekregen sinds Ronaldo meer dan de helft van de aandelen van de club kocht. De ploeg, net gepromoveerd uit de Spaanse tweede klasse, werd door de Spaanse media unaniem omschreven als 'een vogel voor de kat'.

Het was ook de club die van alle eersteklassers het minst had uitgegeven op de transfermarkt afgelopen zomer: slechts 2,5 miljoen euro voor drie aanwinsten, onder wie de van Standard overgekomen Duje Cop. Kwam daar nog de desastreuze competitiestart bij, met twee nederlagen en twee gelijke spelen in de eerste vier speeldagen. Vier matchen bovendien waarin het ... nul keer scoorde.

Maar sinds de komst van Ronaldo is het tij gekeerd en na een indrukwekkende remonte doet Real Valladolid mee voor de Europese plaatsen. Interessant om zien ook wordt hoe Real Madrid zal reageren na een woelige week.

Topaffiche in de Premier League

Arsenal - Liverpool: zaterdag 3 november, 18.30 uur (live op PlaySports 2)

In een typische Londense derby zorgde Crystal Palace er met een 2-2-gelijkspel voor dat de Gunners dure punten verloren, want daardoor vergrootte de kloof tussen de troepen van Unai Emery en de Reds plots tot vier eenheden.

Die averij was helemaal niet ingecalculeerd, want er kwam daarmee een einde aan een fraaie serie van elf officiële duels - waarvan zeven in de Premier League - die werden gewonnen. Na nederlagen tegen Manchester City en Chelsea gebeurde dat. In oktober 2007 stopte de teller van Arsenal uiteindelijk na twaalf opeenvolgende zeges.

De bij momenten magische Mesut Özil - volledig bevrijd van het juk van de Duitse nationale ploeg - en afwerker Pierre-Emerick Aubameyang zorgden onder andere voor het brengen van zogenaamd 'sexy voetbal'.

Die term zal ook Jürgen Klopp bevallen, want Liverpool zorgt met de drie aanvallers Sadio Mané-Roberto Firmino-Mohamed Salah altijd voor spectaculair spel én veel doelpunten. Het leidt na tien speeldagen tot een gedeelde koppositie met Manchester City (26 op 30), mede mogelijk gemaakt door een rapport van 13 op 15 buitenshuis. Volgen beide teams hun aanvallende ingesteldheid verder?

PSV op recordjacht

PSV - Vitesse: zaterdag 3 november, 18.30 uur

In de Nederlandse KNVB-beker bekeek Mark van Bommel of zijn schaduwteam bij PSV klaar bleek voor het zwaardere werk. Het werd een zeperd, want de jeugdige ploeg - met onze landgenoten Dante Rigo en Matthias Verreth aan de aftrap - blameerde zichzelf met een 2-3-nederlaag na verlengingen tegenover tweedeklasser RKC.

Een ferme domper voor de gewezen Nederlandse international, die debuteert als hoofdtrainer en in de Eredivisie kan uitpakken met een overtuigende 30 op 30 en vooral een doelpuntenverhouding van 38-4.

Gaat ook Vitesse voor de bijl, dan evenaart de ex-middenvelder het record van Morten Olsen in het seizoen 1997/1998 voor Ajax.

Bij Vitesse is Chelseahuurling Charly Musonda Jr. (21) op de terugweg na een knieletsel midden september. Maar naast de ex-Anderlechtspelers Alexander Büttner en Arnold Kruijswijk beschikt de Russische coach Leonid Sloetski met Martin Ødegaard over het 19-jarige Noorse toptalent die in januari 2015 - en duidelijk veel te vroeg - verhuisde naar Real Madrid en daar een tijdje werd getraind door Zinedine Zidane.

De club uit Arnhem staat na tien speeldagen vijfde - op vijftien punten al, maar buigt daarbij vooral op zijn thuisduels. Uit sprokkelden ze nog maar 5 op 15. Om die wisselvalligheid te stoppen, rekent de lepe Sloetski op de countermogelijkheden die zich zeker en vast zullen aandienen.

Nina Derwael voor turnmetaal

Finale van de balk op het WK artistieke gymnastiek in Qatar, zondag 4 november 14 uur

De amper achttienjarige Limburgse veroverde de harten op het EK van 2017 met de eerste plaats op de brug met de ongelijke leggers. Ook nu lost Nina Derwael de verwachtingen meer dan ruimschoots in, een stevige bevestiging van haar potentieel. Want maar liefst drie individuele finales op amper drie dagen tijd, je moet het maar doen op zo' n jonge leeftijd.

Na de allroundeindstrijd donderdagmiddag - waarin ze vrede moest nemen met een vierde plaats - en de finale bij de brug met de ongelijke leggers vrijdag - waar ze hoopt historisch goud te grijpen - krijgt ze op de balk nog een extra kans op een medaille.

Als underdog en outsider vertrekt onze landgenote, door de zesde plaats na de kwalificaties, want de Amerikaanse Simone Biles begint als uitgesproken favoriete.

De terugkeer van Trond

Lokeren - Eupen: zondag 20 uur (live op PlaySports 3)

De afsluiter van de veertiende speeldag wordt geen topaffiche tussen clubs van de G5 maar toch een duel om naar uit te kijken.

In de eerste plaats omdat ze de grote herintrede van Trond Sollied betekent. De Noorse trainer/voetbalfilosoof zat sinds 2013 zonder club, maar acht nu na vijf jaar de tijd rijp om de Belgische competitie opnieuw te verblijden met zijn offensieve speelstijl en rake oneliners.

Welke impact zal zijn komst hebben bij het zieltogende Lokeren? De Waaslanders ontsloegen Peter Maes, de man die hen nochtans zoveel sportieve successen bezorgde tussen 2010 en 2015, na een 6 op 36. Vooral het totale gebrek aan vertrouwen en lef viel op bij de spelers van Lokeren, niet in het minst bij thuiswedstrijden stopte men zich liever weg dan de bal te vragen.

Sollied is als coach zowat de antipode van Peter Maes, die soms heftig te keer kon gaan langs de zijlijn. Misschien voelt dat aan als een bevrijding voor Killian Overmeire en Co. Tegen Anderlecht deze midweekspeeldag waren de eerste signalen alvast hoopgevend. Met T2 Arnar Vidarsson in de dug-out als interimtrainer werd zeker voor rust aardig en rustig gecombineerd door de rode lantaarn in de JPL.

Kan Lokeren dat ook een keertje in eigen huis (slechts 2 keer gescoord en 1 keer gewonnen in zes duels)? En wat zal Sollied nadien te vertellen hebben op de persconferentie? Hoe zal het publiek - bij de vorige thuismatch bijzonder kritisch tegenover voorzitter Roger Lambrecht - ditmaal reageren, nu Lambrecht officieel aankondigde op korte termijn de club te zullen verkopen?

Veel vragen, wat maakt dat Lokeren-Eupen wel degelijk een match wordt die met stip in onze agenda genoteerd staat.