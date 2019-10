Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, denkt dat Bernd Storck een enorme impact zal hebben op Cercle Brugge.

Trainen onder Bernd Storck, het zal voor de spelers van Cercle Brugge even schrikken zijn. Want de Duitser heeft zo zijn eigen aanpak. Hij is heel direct in de omgang, ook als hij zijn spelers toespreekt. Hij houdt er niet van om rond de pot te draaien, maar zegt meteen waar het op staat. Maar vooral: hij beschouwt zichzelf als een voetballeraar die spelers beter wil maken, die zelf zeer actief is op het veld, spelers ogenblikkelijk wijst op fouten, maar ook verbeteringsmogelijkheden aangeeft.

...