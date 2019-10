De Duitse coach krijgt zowaar het hele sportief beleid van Cercle Brugge in handen, zij het maar tot het einde van het seizoen.

Bernd Storck (56) is de nieuwe hoofdcoach van Cercle Brugge. Hij werd maandagnamiddag voorgesteld als vervanger van Fabien Mercadal, die na de 6-0-nederlaag bij Zulte Waregem en de 3 op 30 ontslagen werd.

De Duitser bewees vorig seizoen in de Jupiler Pro League dat hij een ploeg kan reanimeren. Hij werd toen door RE Mouscron aangetrokken om na een 0 op 18 Frank Defays te vervangen. Onder zijn leiding pakte de Henegouwse club in de resterende 24 wedstrijden van de reguliere competitie nog 40 punten en steeg daarmee van de laatste naar de tiende plaats. In een team dat aanvankelijk te zwak voor de eerste klasse leek, zorgde het ook voor een opmerkelijke opwaardering van het spelerspotentieel. Selim Amallah, Mergim Vojvoda en Noë Dussenne konden verkocht worden voor zo'n 3,5 miljoen euro. Manuel Benson bloeide open, en wat gezegd van de groei van invallersdoelman Jean Butez?! Storck zag zijn potentieel, zette hem meteen in de plaats van de ervaren Olivier Werner en bleef hem het volle vertrouwen geven. De waarde van de jonge Franse doelman wordt intussen op 3 miljoen euro geschat. Ook dat maakt Storck geschikt voor het project 'le Cercle de Bruges' van AS Monaco. De Franse club kocht Cercle in mei 2017 om er jonge spelers te plaatsen, hen er speel- en ontwikkelingskansen te geven en hen zo op te waarderen.

Behoud verzekeren

De nieuwe hoofdcoach treft in Brugge een spelersgroep die de voorbije zomer helemaal heropgebouwd moest worden. Het is een situatie die vergelijkbaar is met die van twee jaar geleden, toen AS Monaco Cercle voor een faillissement en een degradatie naar het amateurvoetbal behoedde. Er werd toen een selectie samengesteld die meteen promoveerde naar 1A en daar dankzij een goeie competitiestart het behoud kon bewerkstelligen, maar die nu (mede door een twintigtal aflopende contracten) aan een grondige vernieuwing en een gevoelige upgrade toe was.

Dat proces verliep heel moeizaam, onder meer omdat AS Monaco zelf door een bestuurlijke en sportieve crisis ging en in de eerste plaats met zijn eigen problemen bezig moest zijn. Ook daardoor vertoont de huidige spelerskern een aantal kenmerken die het tot nu toe voor de technische staf heel moeilijk maakten: heel veel jonge spelers, heel veel huurspelers, weinig ervaren en met de Belgische competitie vertrouwde spelers én tijdnood om tijdig de nieuwe puzzel te kunnen vormen.

Het is een mooie uitdaging voor Storck, die zich bij Mouscron profileerde als een goeie technische coach én een goeie peoplemanager. Prioriteit in deze situatie is het behoud verzekeren. Nog altijd het liefst met zoveel mogelijk jonge spelers, zoals door AS Monaco ter beschikking gestelde talenten als Loïc Badiashile (21), Julien Serrano (21), Jonathan Panzo (18), Giulian Biancone (19), Adrien Bongiovanni (20), Jordi Mboula (20) en Lyle Foster (19).

Dat elementaire aspect van het project moet nu wijken voor de redding van Cercle. Daarvoor wordt nu tot het einde van het seizoen volledig de kaart Bernd Storck getrokken: de ervaren Duitse coach mag voor die operatie zelfs twee assistenten meebrengen, zijn zoon Alexander Storck, die fitnesscoach is, en zijn vaste assistent Andreas Patz.

Welke rol voor sportief directeur Vitali?

Om op termijn het project van AS Monaco rendabel te maken en Cercle weer een stabiele toekomst als profclub te geven, zal er meer nodig zijn. Het werkpunt is duidelijk: profilering, scouting, rekrutering. Wordt de structuur en de capaciteit van AS Monaco daarvoor in de toekomst ten volle ingezet voor Cercle? Of wordt er bij Cercle een parallelle structuur en capaciteit uitgebouwd? Momenteel verkeert het project in een existentiële crisis.

Nu Storck tot het einde van het seizoen de sportieve macht kreeg, beraadt sportief directeur François Vitali zich over de rol die hij nog kan en wil spelen. De Fransman werd in juni 2017 (na achttien jaar Lille OSC) door AS Monaco bij Cercle neergezet om het project op sportief vlak te managen. Van de mensen die het project twee en een half jaar geleden lanceerden, blijven er bij AS Monaco intussen nog maar weinig over.

Maar er is hoop, geloof en vertrouwen bij Cercle: Oleg Petrov, de nieuwe ondervoorzitter en CEO van AS Monaco en gedelegeerd bestuurder van Cercle, verzekerde begin deze maand op de algemene vergadering, waar er een nieuwe kapitaalsverhoging werd doorgevoerd, dat Cercle belangrijk blijft voor AS Monaco. Dat het de ambitie van AS Monaco is om verder te investeren in de uitbouw van Cercle met als doel een competitieve ploeg te vormen waarin jonge spelers zich kunnen ontwikkelen, in het belang van AS Monaco én van Cercle Brugge.

Dat herhaalde hij maandagnamiddag heel uitdrukkelijk op de persvoorstelling van Bernd Storck. Hij zei dat zelfs een degradatie daar niets aan zou veranderen.