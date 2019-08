Voor een tweede week op rij wordt Andy Murray in de eerste ronde uit een ATP-toernooi gekegeld. Het waren z'n eerste enkel-optredens sinds de ingrijpende heupoperatie van begin dit jaar. Ondertussen kampeert de Brit op plaats 329.

Zijn tenniscarrière hing aan een zijden draadje. Murray praatte zelfs meermaals over een pensioen in de sport, maar vocht terug en dat blijft hij doen. De mindset van een absolute topsporter. Een halfjaar na zijn operatie probeerde hij vorige week in het Masterstoernooi in Cincinnati voor het eerst opnieuw alleen op de baan te staan. Sportief was het weinig succesvol, want de 32-jarige Brit verloor van de Fransman Richard Gasquet(ATP 34) met tweemaal 6-4.

Mentaal gaf het hem echter een boost. Zonder fysieke klachten doorstond hij zijn tweede grote test. De eerste kwam er namelijk al op Wimbledon, waar hij dubbelde met Pierre-Hugues Herbert (ATP 45) en Serena Williams (WTA 8). In eigen land maakte Murray toen zijn officiële comeback en overleefde hij zelfs twee rondes met de Amerikaanse. Hoopgevend.

Wildcards

In Winston-Salem kreeg de Britse ex-nummer één, net als in Cincinnati, een wildcard. Een vrijpas om als laaggeplaatste toch te mogen deelnemen wegens extrasportieve redenen. Zijn deelname betekent namelijk meer interesse van supporters en een grotere ticketverkoop. Het is een veelgebruikt middeltje in de tenniswereld, en met recht ook. Enkel op die manier lukt het de toppers om in sneltempo terug in de hoogste regionen van het ATP- en WTA-circuit terecht te komen.

Al moeten ze daar ook wel voor presteren natuurlijk. Veel winstplekken zal zijn dubbelverlies in de openingsronde Andy Murray namelijk niet opleveren. Daar doet hij het ook niet voor, anders had hij wel de wildcards van het dubbel- en/of enkelspel op de US Open, de laatste grandslam, aangenomen. De Schot hoopt vooral fysiek sterker te worden de volgende maanden zodat hij zich kan klaarstomen voor een grote terugkeer in 2020.

Het verlies versus Tennys (what's in a name) Sandgren (ATP 73) zal hem dus weinig deren. Met 7-6, 7-5 deed hij beter dan vorige week en hij had geen kwaaltjes tijdens de match. 'Ik voelde geen enkel pijntje', reageerde Murray. 'Dus op fysiek vlak verliep alles naar wens, alleen de vermoeidheid speelde wat meer dan gewoonlijk op. Ook mijn tennis was al wat beter.'