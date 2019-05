Veel scoorde Vincent Kompany niet in elf jaar Manchester City, maar tussen zijn zeldzame treffers zaten wel enkele fraaie en vooral belangrijke doelpunten.

Tegen Leicester City - 6 mei 2019

Dit seizoen trof Kompany welgeteld één keer raak voor Manchester City, maar het was wellicht zijn mooiste doelpunt ooit én een levensbelangrijke voor The Citizens. Tegen Leicester City (1-0) brak hij op 6 mei na 70 minuten de ban met een kanonskogel van enkele meters buiten de zestien, recht in de kruising. Het enige doelpunt van de wedstrijd hield Man City, met de hete adem van FC Liverpool in de nek, op titelkoers.

Tegen Manchester United - 30 april 2012

Ook in 2012 zette Vincent Kompany met één gouden doelpunt Manchester City, op twee speeldagen van het einde van de competitie, op weg naar de titel. Dankzij een 1-0 overwinning tegen stadsrivaal Manchester United in het eigen Etihad Stadium wipte City over United naar de eerste plaats, die het niet meer zou afgeven. Het werd voor Kompany zijn eerste titel met Manchester City.

Tegen West Ham - 11 mei 2014

Twee jaar later verzekerde Man City zich opnieuw van de titel - de tweede in drie jaar - na een 2-0 zege tegen West Ham op de laatste speeldag. Nadat Samir Nasri de score had geopend, legde Kompany de eindstand vast. Alweer een belangrijke treffer van Vince the Prince.

Tegen Crystal Palace - 6 mei 2017

Dag op dag twee jaar voor zijn wereldgoal tegen Leicester maakte Kompany ook een van zijn mooiste doelpunten, tegen Crystal Palace (5-0). Op aangeven van Kevin De Bruyne ramde hij de 2-0 staalhard tegen de netten.

Tegen Arsenal - 25 februari 2018

Kompany won met Manchester City ook maar liefst vier keer de EFL Cup in de voorbije zes jaar. Vorig jaar zette hij zijn club tegen Arsenal op weg naar winst in de finale, de verdediger prikte de 2-0 tegen de touwen.

In totaal trof Kompany in elf seizoenen 'slechts' twintig keer raak voor Manchester City, waarvan 18 keer in de competitie. Maar, zoals hij zelf zei na zijn parel tegen Leicester City begin deze maand: 'Het gaat niet over het aantal doelpunten dat je maakt, maar over wanneer je ze maakt'.