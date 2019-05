Champions en Europa League: eerste dubbele Engelse finale in de maak?

Kevin Van der Auwera Redacteur Knack.be en Sportmagazine.be

Liverpool en Tottenham spelen op 1 juni in Madrid de finale van de Champions League, vanavond starten Chelsea en Arsenal als favoriet in de terugwedstrijden van de halve finales van de Europa League. Krijgen we voor het eerst in de geschiedenis een dubbele Engelse finale?

Tottenham kroop tegen Ajax door het oog van de naald. © Belga Image