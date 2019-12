Elke zaterdag berichten we hier over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: gekortwiekt Real, de golfclub van Bale en een fan uit Sri Lanka.

Zinédine Zidane is dan wel een fan van roteren, maar nu zit hij toch met de handen in het denkbeeldige haar. Marco Asensio, Lucas Vázquez en James Rodríguez zijn al langer out, maar daar kwamen nog bij: Marcelo, Gareth Bale en Eden Hazard.

Die zes spelers zal u dus woensdag niet in actie zien in de CL-wedstrijd tegen Club Brugge. Er bestaat nog een waterkans dat Bale wel mee afzakt naar het Venetië van het Noorden, maar waarschijnlijker is dat Zizou hem spaart voor de competitiewedstrijden tegen Valencia (zondag 15 december) en FC Barcelona (woensdag 18 december).

Slachtoffer Benzema

Vooral het gemis van het koppel Marcelo-Hazard op de linkerflank scheelt offensief een slok op een borrel. Ze stonden dit seizoen nog maar zes matchen samen op het veld, maar daarvan werden er vier gewonnen en twee gelijkgespeeld. Daarin maakte Real achttien goals en incasseerde het er vijf.

Als Hazard niet op het veld staat, is er wel degelijk een verschil merkbaar bij de Koninklijke, zo wijzen de statistieken uit. Zonder hem worden er op de helft van de tegenstander gemiddeld véél minder passes gegeven (382 tegenover 772 mét hem), wordt er minder op doel geschoten (14 vs. 16) en worden er ook minder goals gemaakt (10 vs. 31). Zonder de Belg is de Koninklijke dus offensief gekortwiekt, zo lijkt het wel.

Het grootste slachtoffer van de afwezigheid van Marcelo en Hazard is Karim Benzema, de laatste weken dé man in vorm bij Real. Van het duo op de linkerflank kreeg hij immers de meeste passes, zowel in de competitie als in de Champions League.

Kerstetentje

Ondertussen kwamen de spelers bijeen voor het jaarlijkse kerstetentje. Dat vond plaats op woensdag 4 december in een restaurant in Madrid. Iedereen was aanwezig, behalve Toni Kroos en Karim Benzema.

Tekende verrassend ook present: Gareth Bale. Volgens de Spaanse media skipt de Welshman dit soort groepsetentjes doorgaans, maar was hij er nu toch bij als goedmaker voor zijn uitschuiver met Wales (Wales. Golf. Madrid. In that order).

Bale zou wel als een van de eersten het restaurant verlaten hebben. Ondertussen had hij wel al een kerstcadeautje gekregen, namelijk een ... golfclub.

Fan in Sri Lanka

1. Eden Hazard, 2. Roberto Firmino, 3. Paul Pogba, 4. Cristiano Ronaldo en 5. Harry Kane. Had het vorig jaar van Hafiz Marikar afgehangen, dan had Eden Hazard de Gouden Bal gewonnen en niet Luka Modric.

De journalist van The Daily News in Sri Lanka valt al drie jaar op met zijn afwijkend stemgedrag voor de Ballon d'Or, een prijs die georganiseerd en uitgereikt wordt door France Football. Dat Franse magazine vraagt aan journalisten over de hele wereld om hun top vijf door te sturen.

Hafiz Marikar slaagt er al drie edities op rij in om geen enkel punt te geven aan de uiteindelijke winnaar. Zijn lijstjes zijn dan ook vrij origineel. Zo zette hij in 2017 Leonardo Bonucci op één en vond hij dit jaar Trent Alexander-Arnold de beste voetballer van 2019.

Maar dat hij in 2018 Eden Hazard op nummer één zette, bewijst toch dat hij iets van voetbal kent... Bedankt, Sri Lanka!