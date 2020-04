Door het coronavirus moeten ook profvoetballers het een tijd zonder hun geliefde spelletje doen. Hoe brengen zij hun dagen door? Vandaag: Dion Cools, door Club Brugge verhuurd aan het Deense FC Midtjylland.

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?Dion Cools: 'Vrij rustig, goed vergelijkbaar met de periode net voor een voorbereiding op het seizoen. Soms hebben we hier wel sessies in kleine groepjes. Maar echt contact is er niet. Lichtjes de bal voelen, meer zit er voorlopig niet meer in. En de conditie zelf onderhouden, in de veronderstelling dat er elk moment beslist kan worden dat de competitie hervat. Fysiek moet je dus streng zijn voor jezelf, zonder echt diep te gaan. De intensiteit is er wel wat uit. In beweging blijven, primeert. Ik sprak vandaag de aanvoerder. Hij gaat uit van midden mei, eind mei, om terug te voetballen. Dat is toch al iets, als richtpunt. Laten we het hopen.' Heeft het feit dat je nu veel vrije tijd hebt ook zijn positieve kanten?Cools: 'Ik denk het wel. Want ik heb nu meer tijd om door te brengen met mijn vriendin en onze honden. Natuurlijk balen we dat we geen steden kunnen of mogen bezoeken, hoewel ze hier niet zo streng zijn als in België. De familie missen, betekent het minst prettige aspect van dit avontuur. Gelukkig is er regelmatig contact met het thuisfront via de telefoon, berichten via Whatsapp of Messenger, maar ook door Facetime. Er bestaan talloze opties. En het belangrijkste blijft dat iedereen gezond en veilig is. Positief. Laat ons hopen dat het zo blijft.'Hoe probeer je het gebrek aan voetbal te compenseren?Cools: 'Lezen en studeren. Wat psychologie en economie, meer bepaald de materie van het beleggen. Daar kan ik me wel even mee bezighouden. Het boeit me, ook al is het wat vrij eenzijdig en moeilijk om te plannen naar de toekomst toe. De afgelopen dagen zorgde het goede weer er voor dat ik zin had om te gaan golfen. Alleen is dat momenteel niet toegelaten. Jammer genoeg.'Hoe bang ben je van het coronavirus?Cools: 'In het begin viel dat bijzonder goed mee. Maar naarmate het dichterbij kwam, begon ik toch wat meer schrik te ontwikkelen. Ik ga niet graag meer naar de winkel en probeer die plaatsen alleszins te vermijden. Het gebeurt almaar vaker dat ik pas om acht uur 's avonds naar de supermarkt trek, om inkopen te doen, wanneer er het minst volk is. Het klinkt misschien grof, maar contact met andere persoon tracht ik echt te vermijden. De verschijnselen van zo'n virus, met vooral die last aan de longen, dat moet echt niet tof zijn om op te lopen.'Met wie van de club heb je nog contact en hoe gebeurt dat?Cools: 'We hebben een WhatsAppgroep met alle spelers, zoals bij de meeste profclubs tegenwoordig. Zeker voor een buitenlandse speler is dat gemakkelijk. Zo kregen we heel actuele info over de situatie en de genomen maatregelen. En verder heb ik met mijn ex-collega Alexander Scholz hier de perfecte gids, die me overal wegwijs maakt en me hier goed op mijn gemak doet voelen. Hij doet dat echt voorbeeldig.'