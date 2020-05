Duitse specialist arbeidsrecht: 'Voetballers kunnen niet weigeren te spelen'

Profvoetballers die weigeren om te spelen tijdens de coronacrisis brengen zichzelf vanuit juridisch standpunt in een moeilijke situatie. Dat verklaart Martin Schimke, specialist in arbeidsrecht. 'Gewoon 'neen' zeggen, is onmogelijk.'

Volgens Schimke zijn de spelers verplicht hun contract uit te voeren wanneer de werkgever dat vraagt. De clubs hebben weliswaar zorgplicht, maar met het door de Duitse Voetballiga uitgewerkte protocol over hygiëne is daaraan voldaan. Indien een speler dan toch zou weigeren om matchen te spelen, dan riskeert hij volgens Schimke disciplinaire maatregelen. De competitie in de eerste en tweede Bundesliga wordt komend weekend hervat. Omwille van de coronacrisis lagen die competities twee maanden stil. Lees ook: Voetballers als ratten in een laboratorium Corona in het voetbal: hebben de spelers nog een stem?