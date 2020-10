Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: de bedenkingen van Seedorf en het uitstel van de ontploffing.

Twee wedstrijden na elkaar scoren, dat was Vinícius Junior nog niet gelukt. Hij deed het voor de interlandbreak: tegen Valladolid maakte hij de winning goal (1-0) en uit bij Levante opende hij de score (0-2). Twee levensbelangrijke doelpunten dus.Vandaar ook dat Marca de lof zingt van de 20-jarige Braziliaan, die omgedoopt wordt tot 'de nieuwe talisman' van Real Madrid. Want, zo onderzocht de krant, elke wedstrijd waarin Vinícius tot nu toe scoorde, sloot de Koninklijke winnend af. Denk ook maar aan zijn doelpunt vorig seizoen in de clásico. De teller van de winger staat nu op 10 goals en 14 assists in 72 wedstrijden.Twee wedstrijden na elkaar scoren bij Real, daar is Eden Hazard voorlopig nog niet in geslaagd. Zijn goal in de 4-2-overwinning tegen Granada van 5 oktober 2019 blijft voorlopig de enige treffer die hij aantekende in het hagelwitte shirt.Dat zijn directe concurrent blaakt van het zelfvertrouwen, is natuurlijk goed nieuws voor Real Madrid, maar minder goed voor Hazard zelf, ook al zegt Thibaut Courtois dat Eden 'binnenkort gaat ontploffen'. Die ontploffing is alleszins nog niet voorzien voor clásico van 24 oktober in Camp Nou.Waar eerst werd vooropgesteld dat de topper tegen FC Barcelona het nieuwe streefdoel was, is het vizier nu bijgesteld. Eden Hazard moet eerst zijn zelfvertrouwen herwinnen en in optimale fysieke vorm zijn alvorens er sprake kan zijn dat hij op het wedstrijdblad komt. Zowel speler als club willen geen enkel risico meer nemen.Intussen stelt Clarence Seedorf, oud-voetballer van Real Madrid, zich vragen bij het commitment van Hazard. In een interview met goal.com overloopt de Nederlander de kandidaten voor de Gouden Bal: 'Cristiano en Messi tonen de laatste 12 à 13 jaar dat ze gewoon hun ding blijven doen. Er zijn verschillende spelers die hun plaats kunnen innemen, zoals Neymar of De Bruyne. Je hebt ook Hazard, over wie altijd werd gezegd dat hij dat niveau aankon, maar de vraag die ik hem zou stellen, is: ben je gemotiveerd om de beste te zijn? En dan is er nog Lukaku, die het afgelopen seizoen een stap vooruit heeft gezet.'Hopelijk antwoordt Hazard binnen afzienbare tijd op het veld...