Met een doelpunt tegen Polen miste de 22-jarige spits zijn debuut bij de Rode Duivels niet. 'Het zou geweldig zijn om er in Qatar bij te zijn.'

'Happy for the win and my debut with @belgianreddevils'. Ja, trots was hij. En terecht. Loïs Openda deelde op zijn Twitteraccount een montage van zijn debuut bij de Rode Duivels tegen Polen. Het voorafgaande babbeltje met Thierry Henry, het moment dat hij het veld opkwam voor Michy Batshuayi in minuut 84 en zijn doelpunt op assist van Thorgan Hazard in minuut 93.

'Happy for the win and my debut with @belgianreddevils'. Ja, trots was hij. En terecht. Loïs Openda deelde op zijn Twitteraccount een montage van zijn debuut bij de Rode Duivels tegen Polen. Het voorafgaande babbeltje met Thierry Henry, het moment dat hij het veld opkwam voor Michy Batshuayi in minuut 84 en zijn doelpunt op assist van Thorgan Hazard in minuut 93.https://twitter.com/LoisOpenda/status/1534944441601081344Het is een droom die uitkomt voor de 22-jarige spits. Zijn mama Mariame is even trots. Loïs heeft een speciale band met haar, vertelde hij in 2019 al in Sport/Voetbalmagazine: 'Mij zien slagen maakt haar extra gelukkig. Wanneer ik scoor, weent ze van blijdschap. Haar zoon zien in een stadion waar iedereen zijn naam roept, dat is fantastisch voor haar. Het eerste wat ik doe wanneer ik het veld opkom, is haar zoeken in de tribune. Ik vind haar altijd en op het moment dat er oogcontact is, voel ik een elektroshock door mij heen gaan.' Met zijn vader, die van Congolese origine is, heeft Openda nauwelijks contact. Moeder Mariame is niet alleen zijn grootste fan, maar zij is ook de persoon die hem met de voetjes op de grond, vertelde ze onlangs zelf in Het Laatste Nieuws na zijn selectie voor de Rode Duivels: 'Ik heb Loïs een lange sms gestuurd. 'Ik ben super fier op jou, maar let erop dat je altijd jezelf blijft.' Ik moet hem ook advies geven als moeder. Hij zit bij de selectie, maar nu is het aan hem om zich dubbel te plooien zodat hij ook Rode Duivel mag blijven.' Dat advies is niet onlogisch, want Loïs Openda komt van ver. 'Na mijn geboorte ben ik een jaar in het ziekenhuis moeten blijven omdat er een probleem met mijn gezondheid was', zei hij in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik leed aan astma. Er was ook een klep in mijn keel die niet werkte en ik moest worden geopereerd. Ze zouden iets in mijn keel steken om beter te kunnen ademen.''Maar de dag voor de operatie bleek uit de laatste scan dat die klep het opeens wel deed en dat ik dus toch niet geopereerd moest worden', gaat Openda verder. 'Mijn moeder herinnert mij daar altijd aan. Zij is heel gelovig en zegt dat mijn kwaliteiten een geschenk van God zijn, dat de Heer ervoor zorgde dat ik genas en mij de kracht gaf om te doen wat ik nu doe.'De dokter vertelde destijds aan Mariame dat haar zoontje nooit aan sport zou kunnen doen, dat hij zelfs geen honderd meter zou kunnen lopen...Het zorgenkindje van ruim twintig jaar geleden is nu een gegeerde speler geworden. In de uitwedstrijden van de Rode Duivels tegen Wales (zaterdag) en Polen (dinsdag) kan hij misschien nog een vervolg breien aan zijn succesvolle debuut. En daarna? Vakantie en terug naar Club Brugge, dat hem de afgelopen twee seizoenen uitleende aan Vitesse. Of hij daar gaat blijven, is verre van zeker. Dat Club Brugge met de 23-jarige Ferran Jutglà net een nieuwe spits kocht van FC Barcelona, is alvast geen goed voorteken. En nu Openda hot is, is het voor blauw-zwart ook hét moment om te cashen op de snelle spits. De speler zelf is toe aan een volgende stap en hij weet dat er interesse zal zijn. Hij lonkt naar de Franse competitie, maar het mag ook iets anders zijn. Eén garantie zal hij wel willen: dat hij speelminuten krijgt. Want hij heeft nog een droom: 'Het WK in Qatar halen zou mooi zijn. Het ligt aan mezelf. Ik moet me op de trainingen en eventueel in de minuten die ik krijg laten zien. En ik moet de juiste club kiezen waar ik me verder kan ontwikkelen en in beeld kan blijven. Het zou geweldig zijn om er in Qatar bij te zijn.'