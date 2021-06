'Het was niet gemakkelijk, het was een lastige match', verklaarde Thorgan Hazard zondagavond in Sevilla bij RTBF na de kwalificatie van de Rode Duivels voor de kwartfinales van het EK. Lees hier ook de reacties van onder meer coach Roberto Martinez, verdediger Thomas Vermaelen en doelman Thibaut Courtois.

Thorgan Hazard, die in de 42e minuut de enige goal van de match maakte, werd door de Europese Voetbalbond (UEFA) na afloop aangeduid als Man van de Match.

'Gezien het aantal berichten dat ik op mijn telefoon heb ontvangen, denk ik dat dit het belangrijkste doelpunt uit mijn carrière is', concludeerde hij na de wedstrijd.

De speler van Borussia Dortmund werd tijdens de wedstrijd tegen Portugal ook slachtoffer van een grove overtreding van Pepe. Maar de Duitse scheidsrechter Felix Brych zwaaide enkel met een gele kaart naar de ruwe verdediger. 'Ik ga er niet te veel over praten, want de scheidsrechter zou me achteraf kunnen straffen in de Bundesliga', grapte hij.

Hij erkende dat de Rode Duivels een moeilijke wedstrijd beleefden. 'In de eerste helft wachtte elke ploeg op een foutje van het andere team. En in de tweede helft werden we gedomineerd', vertelde hij. 'We hebben afgezien. Maar om ver te geraken in een toernooi, moet je kunnen afzien, geloof ik.'

Over zijn doelpunt zei Thorgan Hazard het volgende: 'Bij een eerste kans werd ik afgestopt. In zo'n match moet je durven je kans te gaan. Ik denk dat de doelman dacht dat de bal van de andere kant zou vertrekken.'

Thorgan Hazard met zijn trofee © Belga

Martinez: 'We hebben winnaarsmentaliteit getoond'

Roberto Martinez was na afloop van het duel een tevreden man. De Spanjaard prees na afloop vooral de inzet en mentaliteit van zijn jongens.

'Ik had zo'n adembenemende wedstrijd verwacht', begon Martinez zijn analyse voor de microfoon van Sporza. 'We hebben onze professionaliteit en winnaarsmentaliteit getoond tegen een team dat altijd datgene doet dat nodig is om een wedstrijd te winnen. Ik was heel tevreden van onze prestatie in de eerste helft. We maakten een heel mooie goal. Na rust speelden we in de beginfase zeer solide. In het laatste halfuur hielden we de bal niet voldoende bij. We hadden de tweede goal kunnen maken. Maar we hebben gewonnen. We hebben getoond vandaag dat we kunnen afzien. De voldoening is heel groot.'

De Duivels spelen op dit EK minder spectaculair in vergelijking met de Wereldbeker van drie jaar geleden in Rusland, waar ze brons behaalden. Ze maken volgens de bondscoach een evolutie door naar een 'winning team'. 'Onze veranderde manier van spelen komt er mede door het WK in Rusland', erkende hij. 'De jongens zijn heel toegewijd. Ze begrijpen elkaar en geven ook om elkaar. Dat zijn voorwaarden om een winnend team te worden. We kennen onze kwaliteiten en we weten dat als we top zijn we moeilijk af te stoppen zijn. Vandaag speelden we tegen een ploeg die dit toernooi al won. Ze hebben enorm veel ervaring. Ik ben heel trots op de houding en mentaliteit van de spelers.'

De bondscoach wisselde in vergelijking met zijn collega bij Portugal, Fernando Santos, laat. Maar daar had hij zijn redenen voor. 'Wisselen had concentratie bij de spelers op het veld kunnen wegnemen', aldus Martinez. 'Dat wil je natuurlijk niet. En het is als invaller ook soms moeilijk om het tempo op te pikken. Bovendien hadden het ook verlengingen kunnen worden.'

Sterspelers Kevin De Bruyne en Eden Hazard vielen uit met blessures. Martinez: 'Het is te vroeg om iets te zeggen over Eden en Kevin. Kevin kon zijn enkel na rust niet meer draaien. Bij Eden gaat het om een spierblessure. We moeten 48 uur wachten om de blessures exact te kunnen onderzoeken. Dan zullen we een juiste diagnose hebben.'

De bondscoach had tot slot nog lovende woorden over zijn verdediging, die volgens sommige waarnemers te oud was geworden. 'Voor het toernooi waren er veel vragen over de verdediging, maar Vermaelen, Vertonghen en Alderweireld maakten zich nooit zorgen', aldus Martinez. 'Het zijn echte meesters in de verdediging. Iets jongere spelers zoals Dedryck Boyata, Jason Denayer en Leander Dendoncker leren elke dag naast hen. Je zou hun match van vanavond moeten tonen in voetbalacademies over heel België.'

Eden Hazard: 'Probleem met de hamstrings'

Eden Hazard moest in de 87e minuut het veld verlaten. Hij toonde zich na afloop ongerust. 'Ik heb me pijn gedaan en voelde iets in de hamstrings', zei hij. 'Ik denk dat er een probleem is, maar dat zien we morgen wel. We zullen de blessure goed analyseren. Of ik al dan niet aan de kant moet blijven, zien we wel. Als kapitein blijf ik zeker bij de groep. Ik heb een belangrijke rol te vervullen bij de jongens.'

Hazard speelde zijn tot dusver beste wedstrijd op dit EK en gaf de Duivels in de tweede helft geregeld even tijd om op adem te komen. 'Het was inderdaad niet makkelijk', erkende hij. 'Na de pauze was het zelfs heel moeilijk. We hebben niet kunnen spelen zoals we dat anders doen. Maar we hebben kunnen standhouden. Als we ver willen geraken in het toernooi zal het nog beter moeten. We willen winnen en mooi voetbal tonen, maar ik ben vanavond ook al heel blij dat we gewoon kunnen doorgaan in het toernooi.'

Vermaelen: 'Bleven 95 minuten geconcentreerd'

Thomas Vermaelen en Thibaut Courtois waren in de verdediging de uitblinkers bij de Rode Duivels. Na afloop waren ze uiteraard tevreden met de zege, net als Jan Vertonghen.

'We hebben er hard voor moeten werken', begon Vermaelen zijn analyse voor de microfoon van Sporza. 'Voor rust stonden we goed, vond ik. Er was van beide kanten weinig initiatief. In de tweede helft was het dan knokken. In balbezit kwamen we er niet genoeg uit. We konden niet meer onder de druk van de Portugezen uitvoetballen. Portugal kreeg zo kansen. Maar gelukkig hebben we ook een goede keeper.'

Thomas Vermaelen in duel met Cristiano Ronaldo © Belga

'We moesten 95 minuten geconcentreerd zijn en dat is gelukt', ging de verdediger van het Japanse Vissel Kobe verder. 'Je kan negen duels winnen maar het tiende verliezen en zo ook de match verliezen. We zijn heel blij met de overwinning. Vanavond gaan we eerst even genieten. Deze zege heeft veel energie gekost. Vanaf morgen kan de focus op Italië gelegd worden.' Italië is vrijdag in München de tegenstander van de Duivels in de kwartfinales.

Vertonghen: 'Vermaelen is echt een fenomeen'

Jan Vertonghen was zondag tevreden dat de Belgische defensie, onder leiding van Thomas Vermaelen, de nul heeft kunnen houden. De 35-jarige Vermaelen was de uitblinker, vond ook de 34-jarige Jan Vertonghen. 'Hij is echt een fenomeen. Ik ben heel blij voor hem', liet Vertonghen noteren. 'Hij is helemaal niet te oud. Dat heeft hij vandaag nog eens getoond. Hij speelt nu in Japan, maar ik denk dat hij nog bij de beste teams van Europa zou kunnen spelen.'

Vertonghen onderlijnde ook de goede samenwerking tussen hemzelf, Vermaelen en Toby Alderweireld achterin. 'We hebben nog niet zoveel samengespeeld in deze formatie, maar we begrijpen elkaar heel goed. We hebben dezelfde opleiding gehad bij Germinal Beerschot en Ajax en we hebben alle drie in Engeland gespeeld.'

'We hebben vandaag geen uitzonderlijke match gespeeld', aldus Vertonghen, 'Maar de titelhouder uitschakelen is natuurlijk speciaal. We hebben een grote ploeg verslagen en daar mogen we fier op zijn.'

Courtois: 'Kritiek op onze verdediging is onterecht'

Thibaut Courtois moest in de tweede helft meer dan één keer zijn kunsten vertonen. De nationale doelman hield onder meer Joao Felix en Ruben Dias van een doelpunt. Achteraf was Courtois opgelucht. 'We zijn blijven werken en dat heeft geloond', liet hij noteren bij Sporza.

'In de groepsfase, behalve in de match in Kopenhagen (tegen Denemarken, red.), ben ik niet veel in actie moeten komen. Maar tegen zoveel offensief geweld van Portugal weet je dat er veel werk komt. En zeker als je op 1-0 komt. De kritiek op onze verdediging is onterecht. Dat hebben de jongens vandaag nog eens getoond. Ik heb de voorbije dagen nog een fragment gehoord van Nederlanders die ons bekritiseerden, maar zij liggen er nu uit en wij zijn door.'

Thibaut Courtois © Belga

'In de tweede helft kwamen we er moeilijk uit', ging de doelman verder. 'De Portugezen zetten hoger druk. Dan weet je dat het moeilijk kan worden. Maar we zijn blijven werken. De trainer zei het ons voor de match al. Als we harder zouden werken dan de Portugezen, zouden we winnen. En dat is gebeurd.'

'Nu volgt weer een moeilijke match tegen Italië', besloot Courtois. 'Hopelijk kunnen we Kevin en Eden, die vandaag uitvielen met blessures, dan recupereren.'

Portugese coach: 'Resultaat is onjuist'

Uittredend Europees kampioen Portugal domineerde zondag grote delen van de partij tegen de Rode Duivels in de achtste finales van het EK voetbal, maar verloor uiteindelijk met 1-0. De Portugese bondscoach Fernando Santos, die Portugal in 2016 ook al naar de Europese titel leidde, vond het resultaat van zondag 'onjuist'. 'Maar dat is voetbal', liet hij optekenen.

'België had één schot op doel. Wij hadden 24 schoten, waarvan zes op doel', stak een gepikeerde Santos na afloop van wal op de persconferentie. 'Wij waren voortdurend gevaarlijk. Het resultaat had helemaal anders kunnen zijn.'

Thorgan Hazard bracht de Duivels na 42 minuten op voorsprong met een fraaie knal. Na rust waren de Portugezen baas, maar een gelijkmaker kwam er niet. 'Dat tegendoelpunt was voor ons een bittere pil om te slikken', erkende Santos. 'We hebben ons hoofd hoog gehouden, maar zijn er niet meer in geslaagd de score om te keren. Mijn spelers hebben karakter getoond. Ze hebben alles gegeven, maar toch verloren. Ook dat is voetbal. We hebben dit toernooi wedstrijden gedomineerd en geloofden erin door te stoten tot de finale. Sommige jongens zaten te huilen in de kleedkamer. Maar er resten ons nog genoeg doelen. Het WK van 2022 is nu het eerstvolgende doel.'

