Na de stunt van Liverpool leverde nu ook Tottenham een knalprestatie op het veld van Ajax. Peter t'Kint, die voor Sport/Voetbalmagazine het Engels voetbal volgt, duidt een en ander.

Wat is de kracht van dit Tottenham?

PETER T'KINT: 'Toen Mauricio Pochettino vorige zomer geen transfers deed - opvallend toch in een zomer waarin zeer veel van zijn spelers ver raakten op het WK en enige vermoeidheid dreigde - en vervolgens in de Champions League verloor van Inter en Barcelona, om in wedstrijd drie slechts gelijk te spelen tegen PSV, was het hoongelach niet uit de lucht. Acht maanden later kan hij zijn critici van toen de mond snoeren.'

...