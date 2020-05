Bij FC Barcelona is de naam van de 28-jarige Braziliaan nog niet van de transferlijst geschrapt. Integendeel zelfs.

'Ik zou Neymar graag coachen op een dag.' Met die ene zin in een interview met beIN Sports opende Quique Setién weer de debatten in Spanje. Uit eerdere berichtgeving bleek dat FC Barcelona de komst van de Braziliaan opgegeven zou hebben en dat het volop inzette op Lautaro Martínez (22, Inter) en Miralem Pjanic (30, Juventus).

De Argentijnse spits heeft een opstapclausule van 111 miljoen euro in zijn contract, een bedrag dat FC Barcelona te hoog vindt. De Catalanen zijn wel bereid 60 miljoen op tafel te leggen en nog een aantal spelers in de deal te betrekken. Martínez wordt beschouwd als de hoofdvogel voor Barça deze zomer. In een interview met El Mundo Deportivo was Lionel Messi onlangs ook nog vol lof over zijn landgenoot.

Door de coronacrisis is de financiële situatie van Barça niet al te rooskleurig. De club is daardoor verplicht een pak spelers van de hand te doen, al was het maar om de loonmassa te verlichten. Volgens het Catalaanse blad Sport moeten er voor 30 juni spelers verkocht worden voor een totale waarde van 100 miljoen euro.

In die context lijkt het onwaarschijnlijk dat een terugkeer van Neymar, die in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro naar PSG vertrok en in juni 2022 einde contract is, een realistisch scenario is. Binnen de club is er ook een strekking die vindt dat er met Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Francisco Trincão en Alex Collado genoeg mogelijkheden op de flanken zijn.

Ook de manier waarop Neymar destijds uit Catalonië vertrokken is, zorgt nog voor zure oprispingen bij de clubleiding.

Achterpoortje?

En toch. Het is een publiek geheim dat de zwaargewichten in de kleedkamer van FC Barcelona aandringen op een terugkeer van Neymar. Gerard Piqué liet al verstaan dat een aantal spelers bereid zijn om hun eigen loon aan te passen als ze daarmee de Braziliaan terug kunnen halen. Ook Neymar zou er veel aan gelegen zijn om weer in Camp Nou te voetballen. Volgens El Mundo Deportivo wil hij zelfs vijftig procent van zijn loon inleveren.

Er zou in de FIFA-regelgeving ook een achterpoortje zijn waardoor Neymar onder zijn contract bij PSG uit kan komen, zo berichtte ESPN midden maart al. In 2006 deed Andy Webster een beroep op artikel 17 uit het FIFA-reglement om van Heart of Midlothian naar Wigan Athletic in de Premier League te verhuizen. Volgens dat artikel kunnen spelers hun contract onder bepaalde voorwaarden opzeggen als de eerste drie jaar van hun verbintenis verstreken zijn. En dat is bij Neymar het geval.

Het hoeft geen betoog dat dit niet bepaald een hoffelijke manier zou zijn om de Braziliaan bij PSG los te weken.

Maar voor voorzitter Josep Bartomeu is dat geen bezwaar. Hij bewees al eerder dat hij over lijken gaat om zijn ambtstermijn, die afloopt in de zomer van 2021, in schoonheid af te sluiten. Zijn grote droom is om Barça nog één keer Champions League-winst te bezorgen. De laatste keer dat dat lukte, was in 2015. Met de tridente Messi-Suárez-Neymar voorin...

