Een schets van de situatie van elke Rode Duivel op dit moment.

Premier League

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen: voor de verdedigers de komende weken geen voetbal, want ook de Premier League is tot 3 april stilgelegd.

Michy Batshuayi: donderdag raakte bekend dat zijn ploegmaat Callum Hudson-Odoi besmet is met het virus. Het trainingscomplex van de club is dan ook afgesloten en de spelers en technische staf zit thuis in quarantaine. De wedstrijd tegen Aston Villa werd al uitgesteld. De Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Bayern München zal ook niet doorgaan, want de UEFA liet donderdag weten dat alle Europese bekerwedstrijden worden uitgesteld.

Christian Benteke: moest zaterdag met Crystal Palace normaal gezien op bezoek bij Bournemouth, maar ook hij zag zijn matchen uitgesteld.

Kevin De Bruyne: ploegmaat Benjamin Mendy zit in quarantaine nadat een familielid ziek is geworden. Moet dinsdag ook niet voetballen in de Champions League, aangezien de spelers van Real in quarantaine zitten.

Leander Dendoncker: de middenvelder annex verdediger zag niet alleen zijn wedstrijden in de Premier League, maar ook die in de Europa League afgelast. Donderdag kwam Olympiacos over de vloer, maar de voorzitter van de Griekse club had eerder al bekendgemaakt besmet te zijn met het virus.

Divock Origi: speelde maandag normaal gezien de derby op het veld van Everton, maar zie ziet die dus in het water vallen.

Youri Tielemans en Dennis Praet: drie ploegmaats van de Rode Duivels bij Leicester City werden in quarantaine geplaatst omdat ze symptomen vertoonden.

La Liga

Yannick Carrasco: in La Liga werden de komende twee speeldagen alvast uitgesteld. Madrid is een van de zwaarst getroffen gebieden door het virus in Spanje.

Thibaut Courtois en Eden Hazard: Trey Thompkins, basketbalspeler bij Real Madrid, is besmet met het virus. Dat wil zeggen dat ook de voetballers, die op hetzelfde complex trainen, minstens twee weken thuis in quarantaine moeten blijven. De wedstrijd tegen Manchester City werd net als de Spaanse competitie uitgesteld.

Serie A

Timothy Castagne: de rechtsachter staat onder contract in Atalanta in het noorden van Italië, de Europese broeihaard van het coronavirus. De Serie A werd al zeker tot 3 april uitgesteld.

Dries Mertens: komt net als Castagne al zeker tot 3 april niet aan de bak. Woensdag in de Champions League in en tegen Barcelona wordt er achter gesloten deuren gespeeld.

Romelu Lukaku: zit, net als de hele selectie van Inter, in quarantaine nadat bekend is geraakt dat Juventus-speler Daniele Rugani positief testte op het coronavirus. Inter speelde afgelopen zondag nog tegen Juve. Adolphine, de moeder van Lukaku, verliet Italië al een tijd geleden omdat zij als diabetespatiënt tot de risicogroep behoort. De wedstrijd in de Europa League tegen Getafe in Spanje wordt achter gesloten deuren gespeeld.

Bundesliga

Thorgan Hazard en Axel Witsel: spelen zaterdag met Borussia Dortmund de derby tegen Schalke, maar dat zullen ze wel in een leeg en dus sfeerloos stadion moeten doen. De Bundesliga lijkt volgende week ook te zullen beslissen om de competitie een tijdje sil te leggen.

Dedryck Boyata: speelt dit weekend met Hertha Berlijn tegen Hoffenheim. In Duitsland wordt achter gesloten deuren gevoetbald.

Ligue 1

Thomas Meunier: de rechtsachter van PSG heeft er al enkele bizarre dagen op zitten. Vorig weekend werd het competitieduel met Strasbourg uitgesteld, want de Parijse club mocht niet afreizen naar de stad. De Franse regering had ook een verbod opgelegd voor publieksevenementen met meer dan 1000 mensen, waardoor de meeste wedstrijden nog gespeeld werden achter gesloten deuren. Maar donderdag zwichtte ook de Ligue 1 voor het virus en de competitie wordt voor onbepaalde duur opgeschort.

Jupiler Pro League

Hans Vanaken en Simon Mignolet: de Belgische competitie werd al stilgelegd tot 3 april en ook voor de bekerfinale tegen Antwerp moet een andere datum worden gezocht. De spelers van Club Brugge blijven ondertussen wel gewoon trainen.

Nacer Chadli en Yari Verschaeren: de spelers van Anderlecht moeten al zeker tot 3 april geen wedstrijden meer spelen. Er is binnen de club nog geen duidelijkheid of de trainingen zullen doorgaan.

Rode Duivels komen deze maand waarschijnlijk niet samen

Er zal deze maand waarschijnlijk geen samenkomst van de Rode Duivels worden georganiseerd. Na de afgelasting van het vierlandentoernooi in Qatar werd gezocht naar een alternatief, maar door de steeds verdere verspreiding van het coronavirus lijkt de kans klein dat Roberto Martinez zijn spelers bij elkaar zal roepen.

'Zoals het er nu naar uitziet, is de kans groot dat de Rode Duivels deze maand niet samenkomen', legt bondswoordvoerder Stefan Van Loock vrijdag uit aan Belga. 'Door alle vlieg- en reisverboden en de quarantainemaatregelen die gelden voor onder meer enkele van onze spelers (Lukaku en Courtois, red), lijkt het waarschijnlijk dat alles wordt afgelast.'

Volgende week dinsdag hoopt de KBVB duidelijkheid te kunnen scheppen. Dan houdt de UEFA een videoconferentie met de 55 lidstaten waarop de gevolgen van het coronavirus worden besproken. Onder meer het komende EK staat dan op de planning. Voor België neemt Peter Bossaert, CEO van de Voetbalbond, deel aan het gesprek, bevestigt Van Loock.

