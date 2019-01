Alejandro Pozuelo doet seizoen uit bij KRC Genk

De Spanjaard heeft beslist om het seizoen in Genk uit te doen, zo meldt de Limburgse club in een persbericht.

Pozuelo, die tot een van de kandidaten wordt gerekend om vanavond de Gouden Schoen 2018 in de wacht te slepen, werd de voorbije weken steeds hardnekkiger in verband gebracht met een vertrek tijdens de winterstop. Zo waren er berichten over interesse van een club uit het Midden-Oosten en ook Anderlecht speelde met het idee om de opstapclausule in zijn contract op tafel te leggen.

De 27-jarige Pozuelo speelt sinds 2015 voor KRC Genk en heeft nog een contract tot de zomer van 2021. Dit seizoen was hij in de competitie al goed voor vier doelpunten en tien assists.