Er is de afgelopen weken heel wat gebeurd bij paars-wit. Sport/Voetbalmagazine zet alles op een rijtje voor u en blikt al even vooruit naar het volgende seizoen.

Bestuur als waakhond

In het organigram van Anderlecht is heel wat geschoven. Marc Coucke zet een stap opzij als voorzitter en ruimt plaats voor Wouter Vandenhaute. Coucke blijft wel eigenaar van de club, maar verdwijnt naar het achterplan.

Afscheidnemend operationeel directeur Jo Van Biesbroeck zwaait af als bestuurder. Hij vertrekt bij Anderlecht van zodra Karel Van Eetvelt, de nieuwe CEO, zich volledig ingewerkt heeft.

Michael Verschueren verdwijnt uit het management, maar blijft in de raad van bestuur zetelen. De familie Verschueren heeft overigens nog steeds vijf procent van de aandelen van paars-wit.

In de raad van bestuur zitten dus: Coucke en zijn vennoot Joris Ide (die samen bijna 75 procent van de aandelen hebben), Johan Beerlandt, Etienne Davignon, Alexandre Van Damme, Michael Verschueren en voorlopig nog Jo Van Biesbroeck. Daar werden onlangs nog twee 'onafhankelijke bestuurders' aan toegevoegd: Patrick Lefevere en Philippe Close.

Peter Verbeke, de ex-sportieve manager van KAA Gent, is Head of Sports. Hij bepaalt samen met Vincent Kompany het sportieve beleid.

Bedoeling is ook om een duidelijker opdeling te maken tussen het management van de club en de raad van bestuur. Die laatste instantie moet 'waakhond' spelen over de dagelijkse leiding van de club, zo schrijft De Tijd.

Financieel moeras

De financiële situatie is allerminst rooskleurig: de club is virtueel bankroet. In het seizoen 2018/19 boekte Anderlecht een recordverlies van 27 miljoen euro. Ook het seizoen 2019/20 zal zo goed als zeker fors verlieslatend zijn.

Onder 2,5 jaar Coucke is de waarde van Anderlecht bovendien fel gedevalueerd. Was de boekwaarde per aandeel net voor de komst van Coucke nog 7333 euro, dan bedraagt die nu 2890 euro. Met andere woorden: nog iets meer dan een derde. Verwacht wordt dat de boekwaarde per 30 juni 2020 minder dan nul euro zal bedragen.

Kortom, paars-wit bevindt zich in een financieel moeras. De bestuursleden willen de club naar het droge laten zwemmen door een injectie van 70 miljoen euro. Vijftig miljoen euro daarvan moet komen van een herschikking van de schuld, zo weet De Tijd. Coucke staat bijvoorbeeld toe dat de schuld van de club aan hem wordt omgezet in aandelen.

De resterende twintig miljoen moet worden aangebracht door het duo Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany. Hoe dat moet gebeuren, is voorlopig nog niet erg duidelijk. Dat er vers geld wordt vrijgemaakt, was wel een absolute voorwaarde van Kompany om bij paars-wit te blijven.

Het sportieve luik

Het plan 2020-2025, waar Karel Van Eetvelt de afgelopen maanden samen met Vandenhaute en Kompany naarstig aan gewerkt heeft, moet Anderlecht weer op de kaart zetten.

'In youth we trust' is daar een belangrijk onderdeel van. Het is ook de enige mogelijke weg die paars-wit op dit moment kan bewandelen. Zo heeft Anderlecht er een prioriteit van gemaakt om Jérémy Doku (18) en Albert Sambi Lokonga (20), twee spelers die gegeerd zijn op de transfermarkt, langer aan zich te binden.

Het is er ook van overtuigd dat het met de huidige kern, mits een aantal gerichte versterkingen, kan meedoen voor de prijzen. Er wordt alleen nog een centrale verdediger en een winger gezocht. Die mogen uiteraard geen fortuin kosten. Er kan in ieder geval geen sprake meer van zijn om dure vogels, zoals Nacer Chadli en Samir Nasri, naar het Lotto Park te halen.

In de spits wordt er uitgekeken naar de ontwikkeling van Antoine Colassin, die verder kan groeien in de schaduw van Kemar Roofe. De beste 'transfer' zou Landry Dimata moeten zijn, die onlangs terug is beginnen te trainen na een lange periode van onbeschikbaarheid door blessure.

