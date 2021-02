Anderlecht verhuurt voormalig Rode Duivel Zakaria Bakkali (25) tot het einde van het seizoen en met een aankoopoptie aan Beerschot, zo maakten beide clubs maandagavond bekend.

'Coach Will Still en z'n staf zullen er alvast alles aan doen om Bakkali te laten renderen', meldt Beerschot. 'Zakaria heeft talent en kwaliteiten. Daar twijfelen we niet aan. Het is aan hem en aan ons om hier een succes van te maken.'

Eerder verhuurde Anderlecht Michel Vlap en Landry Dimata.

Zakaria Bakkali, de intussen 25-jarige winger, krijgt op het Kiel nog maar eens een kans om zijn carrière weer op het juiste spoor te krijgen. In 2,5 seizoenen bij Anderlecht kon hij nooit de twijfels van zich afspelen. Iets meer dan zeven jaar geleden zorgde de toen 17-jarige Bakkali met enkele schitterende doelpunten voor furore bij PSV Eindhoven, wat hem meteen ook een selectie en een cap voor de Rode Duivels opleverde. Europa leek aan zijn voeten te liggen, maar Bakkali kon niet bevestigen en vertrok in de zomer van 2015 transfervrij naar Valencia, na heel wat strubbelingen met het PSV-bestuur.

Ook in Spanje wist hij zich niet door te zetten, waarna Anderlecht in juli 2018 op de proppen kwam. Ook bij de Belgische recordkampioen verdween Bakkali echter, mede door blessureleed, snel uit beeld. In het Astridpark ligt hij nog onder contract tot medio 2022.

