Ook KV Kortrijk wordt niet gespaard door het coronavirus. Momenteel zitten veertien personen verbonden aan de club in quarantaine, zo bevestigen de Kerels dinsdag op hun website. Om wie het gaat, maakt de club niet bekend.

'Sinds het hervatten van de trainingen vorige week maandag organiseerde de club drie testmomenten. De meest recente tests werden gisteren afgenomen. Bij alle tests zijn intussen 19 besmettingen vastgesteld bij spelers & staf', legt Kortrijk uit.

'We geven de namen van individuele gevallen niet, uit respect voor de privacy van onze spelers & stafleden. Vandaag mogen al 5 personen hun isolatie verlaten. De andere 14 personen blijven uiteraard in isolatie. Morgen wordt opnieuw getest met het oog op de wedstrijd van vrijdag tegen Gent.'

KV Kortrijk, achtste in de stand, speelt vrijdagavond op het veld van de Buffalo's de openingswedstrijd van de 22e speeldag.

Clubs die met zeven positieve gevallen kampen bij spelers die minstens 30 procent van de wedstrijden hebben afgewerkt of bij twee besmette doelmannen die op de lijst van de A-kern staan, hebben de mogelijkheid om uitstel van een wedstrijd te vragen.

