Bij KSV Roeselare is het al jaren een kwestie van pompen of verzuipen. Een situatieschets.

Het bericht dat KSV Roeselare failliet verklaard werd, doet denken aan KRC Harelbeke destijds. Dat was ook een club die er op een dag, in 1995, voor het eerst in zijn geschiedenis in slaagde om naar de eerste klasse te promoveren en toen zelfs eens Europees speelde. De champagne vloeide rijkelijk, er werd op tafels gedanst maar het fjiestje verstomde snel.

...