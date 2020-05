RSC Anderlecht heeft zijn eerste zomertransfer te pakken: jeugdinternational Ilias Takidine komt over van Racing Genk en ondertekent een contract voor vier seizoenen, zo maakte de club maandag bekend.

De negentienjarige Takidine is een creatieve flankspeler die zijn opleiding genoot bij Racing Genk. Intussen is hij ook jeugdinternational. Bij paars-wit sluit Takidine meteen aan bij de A-kern. Daar moet hij de concurrentie aangaan met Francis Amuzu en Jérémy Doku.

'Ik ben erg blij met deze transfer', klinkt het in een eerste reactie van de speler op de clubwebsite. 'De sportieve directie van RSC Anderlecht gelooft in mijn potentieel. Bovendien is Anderlecht een club die veel kansen geeft aan ambitieuze jonge spelers. Aan mij om er alles aan te doen om voor mijn plaats te knokken.'

