Hans Vanaken en Tessa Wullaert winnen Gouden Schoen, Ivan Leko bekroond als beste coach

De Brugse spelverdeler haalde het op de 65e editie van de verkiezing met 250 punten afgetekend voor Standard-buitenspeler Mehdi Carcela (143 ptn) en de Genkse spelverdeler Alejandro Pozuelo (119 ptn). Hij is de opvolger van zijn Nederlandse ploegmaat bij blauw-zwart, Ruud Vormer. Vanaken kreeg de trofee uit handen van collega-Rode Duivel Dries Mertens.

Hans Vanaken toonde zich heel 2018 zijn constante zelf. De 26-jarige Limburger legde in de Jupiler Pro League in totaal 14 goals en 17 assists op de mat. Niemand deed beter. Vanaken stuwde Club Brugge in mei naar een tweede landstitel in drie seizoenen en was in de beslissende play-offs belangrijk met twee goals en drie assists.

Hij bleef ook in de heenronde van het nieuwe seizoen de spelverdeler bij uitstek van blauw-zwart. Met twaalf beslissende passes is hij momenteel met ruime voorsprong de koning van de assists in de Jupiler Pro League. Ook in de Champions League was de middenvelder één van de drijvende krachten achter het knappe Brugse parcours, met zes behaalde punten en kwalificatie voor de Europa League. De ruime 0-4 zege op bezoek bij Monaco was het absolute hoogtepunt van de campagne.

Zijn prestaties ontgingen ook bondscoach Roberto Martinez niet, en in september behaalde hij in de vriendschappelijke wedstrijd bij Schotland (0-4) zijn eerste cap voor de Rode Duivels. Vanaken is na de Colombiaan José Izquierdo (2016) en Ruud Vormer (2017) de derde Bruggeling op rij die de Gouden Schoen wint. Dat lukte blauw-zwart nooit eerder in de geschiedenis van de verkiezing.

Tessa Wullaert wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen is Tessa Wullaert voor de tweede keer in drie jaar verkozen tot Gouden Schoen. Wullaert, die afgelopen zomer het Duitse Wolfsburg verliet voor het Engelse Manchester City, haalde het met 150 punten voor uittredend winnares Janice Cayman (116 ptn). Davina Philtjens werd derde (75 ptn). Wullaert kreeg haar trofee uit handen van Pär Zetterberg.

Na winst bij de eerste verkiezing van de Gouden Schoen voor vrouwen in 2016 was Wullaert vorig jaar ook de grote favoriet bij de vrouwen. De keuze viel toen echter enigszins verrassend op Janice Cayman. Dit jaar is de hoofdprijs wel opnieuw voor Wullaert. De aanvalsleidster en het uithangbord van de Red Flames verteerde probleemloos de overstap van Wolfsburg naar Manchester City en draait moeiteloos mee bij de competitieleider in de Women's Super League.

Toch werd 2018 ook een jaar van 'net niet' voor Wullaert. De 25-jarige West-Vlaamse verloor in het voorjaar de finale van de Champions League met Wolfsburg. Afgelopen najaar sneuvelden de Red Flames in de play-offs voor het WK tegen Zwitserland. Wullaert reist donderdag de Red Flames na op winterstage in het Spaanse Pinatar. Daar bereiden de Belgische voetbalvrouwen het nieuwe seizoen voor met oefenduels tegen Spanje (donderdag) en Ierland (zondag).

Leko is beste coach

Ivan Leko is woensdag uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De T1 van Club Brugge haalde het met 258 punten zeer nipt voor zijn Genkse collega Philippe Clement (253 ptn). Voormalig Standard-coach Ricardo Sa Pinto werd derde met 98 punten. Leko is op de erelijst de opvolger van Charleroi-coach Felice Mazzu. Hij kreeg zijn prijs uit handen van bondscoach Roberto Martinez.

De veertigjarige Leko bereikte in 2018 het absolute hoogtepunt van zijn trainerscarrière. De Kroaat leidde Club Brugge in zijn eerste seizoen als T1 meteen naar de landstitel. De Bruggelingen stonden een heel seizoen aan de leiding en bleven in de play-offs nipt Standard voor.

Ook in het nieuwe seizoen lieten Leko en Club Brugge van zich spreken. Blauw-zwart won de Supercup en presteerde ook in de groepsfase van de Champions League verrassend sterk. De Bruggelingen behaalden zes punten en plaatsten zich zo voor de knock-outfase van de Europa League. In de competitie presteerde Club Brugge wisselvalliger, maar ze sloten de heenronde toch af op de tweede plaats, op zeven punten van een in uitmuntende vorm verkerend Racing Genk.

2018 kreeg voor Leko desondanks ook een licht bittere nasmaak, toen hij in oktober werd genoemd in de fraudezaak rond het Belgisch voetbal. Hij zat twee nachten in voorlopige hechtenis, maar kreeg alle steun van Club Brugge en hervatte nadien meteen zijn werkzaamheden.

Beste Belg in het buitenland

Eden Hazard is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Beste Belg in het Buitenland. Hazard, die niet aanwezig was maar in een videoboodschap het publiek toesprak, bleef met 287 punten ruimschoots Kevin De Bruyne (186 ptn) en Dries Mertens (61 ptn) voor.

De verkiezing van Hazard kan in de verste verte geen verrassing genoemd worden. De 28-jarige Hazard toonde afgelopen zomer op het WK in Rusland nog maar eens de exponent te zijn van de meest succesvolle generatie Rode Duivels ooit. Als kapitein leidde hij ons land naar een derde plaats op de Wereldbeker. Persoonlijk sprongen zijn prestaties tegen Tunesië (5-2 winst) en Brazilië (2-1 winst) in het oog. De buitenspeler van Chelsea was met momenten ongrijpbaar voor de verdediging van de tegenstander.

Ook in clubverband schitterde Hazard in 2018. Waar Chelsea een wisselvallig jaar kende en in het voorjaar in de Premier League buiten de top vier en bijhorende Champions League-plaatsen viel, is Hazard meer dan ooit de superster van de Blues geworden. Hij zorgde in mei met de enige treffer in de finale tegen Manchester United voor FA Cup-winst en was ook in de heenronde van dit seizoen vaak beslissend. Critici wijzen vaak op zijn magere statistieken, maar Hazard is dit seizoen - naast Lionel Messi - voorlopig de enige speler in een Europese topcompetitie die dubbele cijfers (10 goals en 10 assists momenteel) kan voorleggen.

Prijzen voor Moraes, Kalinic en Schrijvers

Wesley Moraes is verkozen tot Belofte van het Jaar. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge bleef met 143 punten Anderlecht-verdediger Alexis Saelemaekers (97 ptn) en Genk-middenvelder Sander Berge (73 ptn) voor.

2018 werd voor Wesley het jaar van de absolute doorbraak. De Braziliaan liet al sinds zijn aankomst bij Club Brugge in januari 2016 flitsen van grote kunde zien, maar werd het voorbije kalenderjaar onmisbaar voor de Bruggelingen. Als balvast aanspeelpunt hield hij steeds de verdediging van de tegenstander aan de praat, waardoor opkomende spelers als Hans Vanaken en Ruud Vormer konden aansluiten. In de play-offs op weg naar een tweede titel in drie jaar scoorde hij ook nog vier keer in tien duels.

Lovre Kalinic is voor het tweede jaar op rij bekroond tot Doelman van het Jaar. Hij haalde het met 160 punten, voor Standard-doelman Guillermo Ochoa (132 ptn) en Antwerp-keeper Sinan Bolat (119 ptn). De Kroaat verliet vorige maand AA Gent voor de Engelse tweedeklasser Aston Villa.

De 28-jarige Kalinic kroonde zich vorig seizoen in de Jupiler Pro League tot cleansheetkoning, met vijftien competitiewedstrijden zonder tegengoal. De Kroaat mocht met zijn land ook mee naar de Wereldbeker in Rusland en beleefde daar - vanop de bank - hoe zijn teammakkers de finale haalden.

Dit seizoen startte Kalinic met vertraging. Bij zijn terugkeer toonde hij aanvankelijk momenten van concentratieverlies, maar gaandeweg bereikten zijn prestaties opnieuw een hoogtepunt. Eind december volgde de gewenste transfer naar Engeland. Het werd geen Premier League-club, maar de ambitieuze tweedeklasser Aston Villa. Kalinic is de eerste doelman die zijn trofee als Doelman van het Jaar kan verlengen.

Club Brugge had al vroeg op de avond de eerste prijs beet op het Gala van de Gouden Schoen. Siebe Schrijvers won voor zijn doelpunt tegen Antwerp, eind december, de trofee voor Goal van het Jaar.

De Limburger maakte in de thuiswedstrijd tegen Antwerp het tweede Brugse doelpunt met een prachtige lob. De assist kwam van Wesley Moraes. Club Brugge won het duel uiteindelijk met 5-1. Hans Vanaken, voor zijn goal na een knappe dubbelpass met Ruud Vormer in de topper tegen Anderlecht, en Ruslan Malinovskyi, voor zijn vrijschopdoelpunt in de derby tegen STVV, waren de andere genomineerden.