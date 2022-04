Een paar spelers zullen zeker vertrekken en met Bjorn Meijer is er alvast één aanwinst. De hamvraag is echter, los van de interesse van Ajax: wat met Alfred Schreuder?

Met Bjorn Meijer legde Club Brugge zijn eerste zomeraanwinst vast. Voor de 19-jarige wingback van FC Groningen had de regerende landskampioen maar liefst zes miljoen euro veil. Is hij dé oplossing voor de probleempositie van linksachter? Meijer, Nederlands jeugdinternational, wordt bij onze noorderburen alleszins beschouwd als een toptalent. Het enige minpunt is zijn gebrek aan ervaring op het hoogste niveau. Bij FC Groningen had hij immers nog een jeugdcontract en stond hij pas sinds de winterstop vast in de basis. Afwachten hoe dat uitpakt in Jan Breydel. Welke spelers in de komende zomermercato nog komen en vooral gaan, zal afhangen van een aantal factoren. Pakt Club Brugge een derde opeenvolgende titel, dan heeft het weer een plaats in de poulefase van de Champions League beet. Dat zou iemand als Charles De Ketelaere kunnen overtuigen om nog een seizoen te blijven. Bondscoach Roberto Martínez vroeg zich ook al openlijk af of het wel verstandig is voor de jonge spits om zich deze zomer al aan een buitenlands avontuur te wagen. Als De Ketelaere er bij zijn nieuwe club niet meteen staat, zou zijn plaats in de WK-selectie weleens in het gedrang kunnen komen.In Sport/Voetbalmagazine sloot hij ook niet uit dat hij nog een jaartje bij Club blijft.De vraag is ook of Alfred Schreuder volgend seizoen nog coach is bij Club Brugge, gezien de verregaande interesse van Ajax. Als het van de spelersgroep afhangt, dan is het antwoord op dit moment volmondig ja. De Nederlander blijkt een uitstekende peoplemanager te zijn die iedereen een goed gevoel geeft. Zijn trainingen zijn ook zeer gevarieerd. In zijn eerdere periode bij Ajax als assistent van Erik ten Hag was hij ook zeer geliefd bij de spelers. Hij werd er geroemd om zijn aanpak op het trainingsveld, zijn inlevingsvermogen, zijn technische en tactische kennis, maar ook omdat de spelers op menselijk vlak altijd bij hem terecht konden.Toch heerst de indruk dat de 49-jarige Schroeder, ondanks een 24 op 24 in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie, nog steeds niet iedereen binnen de West-Vlaamse club heeft overtuigd. Daar hebben de twee nederlagen tegen KAA Gent natuurlijk veel mee te maken. Hein Vanhaezebrouck legde op een pijnlijke manier de defensieve mankementen van Club bloot. In de reguliere competitie wonnen de Bruggelingen onder Schreuder wel overtuigend van Antwerp (4-1), maar tegen Union bleven ze thuis steken op een 0-0-gelijkspel (met de betere kansen voor de Brusselaars). Tegen Anderlecht, de vierde club in de Champions play-offs, nam Schreuder het nog niet op.De Nederlandse trainer tekende een contract van onbepaalde duur, maar met een geringe opstapclausule (1,5 miljoen euro). Als Ajax hem écht wil, zal dat alvast geen struikelblok zijn.Wie Jan Breydel zeker verlaat na dit seizoen, is Bas Dost. Het contract van de 32-jarige spits werd niet verlengd. Ook Noa Lang, die nog een verbintenis heeft tot de zomer van 2025, zou azen op een vertrek. Met Tajon Buchanan stoomde Club Brugge alleszins al een vervanger klaar. Sargis Adamjan, gehuurd van Hoffenheim, keert in principe eind juni terug naar Duitsland. Blijft Schreuder, dan is het best mogelijk dat de huurperiode van de Armeen verlengd wordt. Dat zal zeker niet gebeuren met de overeenkomst van de transfervrij gekomen José Izquierdo. Die loopt af op 30 juni. Gezien zijn povere prestaties is het weinig waarschijnlijk dat we de 29-jarige linkerwinger volgend seizoen nog in het Venetië van het Noorden zien.Door het aanwerven van Meijer gaat ook de deur voor Federico Ricca, die zijn laatste contractjaar ingaat bij Club, wagenwijd open. Ook Faitout Maouassa (21), die met een prijskaartje van 4 miljoen euro naar Club kwam, lijkt te mogen beschikken. Achter de naam van Ruud Vormer staat een groot vraagteken. Wat gaat de bijna 34-jarige kapitein volgend seizoen doen? De Nederlandse middenvelder was in 26 matchen nog goed voor 5 goals en 6 assists, maar kwam slechts aan 61 procent van de speelminuten. Daar wordt hij uiteraard niet blij van. Het contract van Vormer loopt nog één seizoen. In hoeverre rekent Schreuder (of een andere trainer) nog op hem in 2022/23? En dan is er nog het geval Jack Hendry. De 26-jarige Schotse verdediger is zowat de enige die zich tot nu toe negatief uitliet over Schreuder. Na de recente oefeninterland tegen Oostenrijk borrelde de frustratie over zijn bankzittersstatuut bij Club op. 'Ik kende in Brugge een fantastische start van het seizoen. Die zes wedstrijden in de Champions League waren ongelofelijk. Ik voelde me er goed', aldus Hendry, die bij Club een contract tekende tot 2025.'Maar dan zijn we van trainer veranderd. Hij (Schreuder, nvdr) is extreem hard voor mij geweest. Ik kreeg op korte tijd twee rode kaarten en de daaropvolgende reactie was overdreven. Rode kaarten gebeuren, ik vind niet dat je je beste verdediger dan aan de kant moet schuiven. Ik ben niet naar Club Brugge gekomen om op de bank te zitten. Deze situatie moet snel opgelost worden.' Dat lijkt alleen te kunnen met een nieuwe trainer...