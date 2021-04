Sport/Voetbalmagazine sprak met KV Mechelen-CEO Frank Lagast en sportief directeur Tom Caluwé over onder meer de 'Belgenpremie' en de aankomende play-offs.

600.000 euro, dat bedrag krijgt KV Mechelen op de rekening gestort omdat het de reguliere competitie 2020/2021 afsloot als ploeg met het hoogste aantal speelminuten van Belgen of zogeheten 'voetbal-Belgen' (buitenlanders die voor hun 23ste minstens drie jaar in ons land speelden). Een premie die mee vervat zit in het tv-contract van de Pro League. KVM klokte af op 19.991 Belgische speelminuten en bleef daarmee Standard (18.367) en Beerschot (17.669) voor.

Een lovenswaardige prestatie van de Mechelaars om zoveel oog te hebben voor spelers van eigen bodem, dat zeker, maar in deze coronatijden ook een welgekomen financiële injectie. Was het dus een bewuste strategie? CEO Frank Lagast: 'Het was van voor het seizoen wel als een target vooropgesteld, ja. De spelerskern werd ook in die optiek samengesteld. Vorig seizoen waren we derde in dat klassement, dat heeft ons de ogen geopend.'

Sportief directeur Tom Caluwé: 'Maar wij hebben helemaal geen druk gelegd bij de staf om absoluut Belgen op te stellen. De coach wist natuurlijk ook wel wat eraan vasthing, maar de prioriteit blijft wedstrijden winnen, hè. Hij gaat daarbij niet kijken naar Belgische speelminuten.'

KV Mechelen plaatste zich op het nippertje voo de Europe Play-Off. Is dat ook een financiële meerwaarde?

Tom Caluwé: 'Puur sportief gezien is dit zeker een meerwaarde. Ook al omdat we die ambitie om top acht te spelen vooraf hadden uitgesproken. We krijgen er nu zes mooie affiches bij die we kunnen gebruiken om ons te meten, maar ook om al naar volgend seizoen toe te werken. Ik denk dat wij, net als Oostende, goede commentaren hebben gekregen voor onze manier van spelen. En terecht.'

Frank Lagast: 'Financieel is het een nuloperatie. Het wordt pas interessant als we vijfde of zesde eindigen. Het is heel jammer dat we deze mooie play-offgroep niet kunnen verzilveren door voor ons publiek te spelen.'

Lees het volledige interview met de CEO en sportief directeur van KV Mechelen in Sport/Voetbalmagazine van 28 april.

