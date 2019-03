Malinovski klaar om Pozuelo te vervangen bij Genk: 'Ik kan even goed op de 10 spelen'

Nu Alejandro Pozuelo officieel uitgezwaaid werd bij KRC Genk is het afwachten wie zijn rol als spelmaker kan overnemen. Roeslan Malinovski gaat de uitdaging niet uit de weg, zo laat hij optekenen in Sport/Voetbalmagazine.

Roeslan Malinovski (25) begon indrukwekkend aan het seizoen met snel drie doelpunten in de Jupiler Pro League en twee in de Europa League. Hij sloot de reguliere competitie af met negen doelpunten en acht assists.

Opvallend: tussen zijn doelpunt tegen KV Oostende op 16 december en dat op 17 maart in Waregem scoorde hij niet één keer. Daar is een reden voor, benadrukt hij. 'Tegen Oostende kreeg ik een duw van Sander Coopman op het moment dat ik wou trappen en daardoor trapte ik in de grond. Ik miste zo de bekermatch tegen Union en daarna speelde ik lang met pijn en hinder aan mijn linkerenkel.'

In het regelmatigheidsklassement van Sport/Voetbalmagazine staat hij derde, na Moeskroendoelman Jean Butez en Alejandro Pozuelo, de intussen naar Canada verhuisde Genkse aanvoerder.

Misschien komt hij in play-off 1 in een herschikt middenveld wel op de plaats van zijn onverhoeds vertrokken Spaanse ploegmaat terecht. 'Ik kan even goed op 10 als op 8 spelen', zegt hij. 'Vroeger was ik een 10 en ik ken in ons spel de principes op die positie. Voor mij maakt het niet zo'n groot verschil. Op 8 probeer ik meer dan vroeger balans te vinden tussen aanvallen en verdedigen.

'Het belangrijkste is dat ik mij fysiek goed voel. Over de rest, hoe we het straks zullen doen en welke rol ik zal krijgen, maak ik mij geen zorgen. Ik ben klaar voor play-off 1.'