Vorige week kondigde RSC Anderlecht de komst aan van Peter Verbeke, weggeplukt bij KAA Gent, waar hij sportief manager was, en eerder ook al aan de slag bij Club Brugge. Welke meerwaarde kan hij brengen in het Astridpark?

'KAA Gent neemt akte van het vertrek van sportief manager Peter Verbeke. Ondanks de huidige periode van hoogconjunctuur diende hij na een kort dienstverband deze week zijn ontslag in.' Meer dan twee zinnen wijdde Gent niet aan het vertrek van zijn sportief manager Verbeke. In het officiële communiqué was er zelfs geen plaats voor een dankwoord.

Het vertrek van Verbeke zal bij de Buffalo's nochtans niet onopgemerkt voorbijgaan. Mensen die met Verbeke samenwerkten bij Gent noemen hem een klasbak en de beste transfer in jaren voor Anderlecht. In Gent kreeg Verbeke van Michel Louwagie carte blanche inzake rekrutering bij de jeugd en hij stond symbool voor de doorgedreven professionalisering van de scouting bij de A-ploeg. In de Ghelamco Arena werd hij getipt als opvolger van Michel Louwagie, maar de beloftes die hij kreeg toen hij in de herfst van 2018 van Club Brugge naar Gent overstapte werden niet helemaal ingelost. Door een gebrek aan doorgroeimogelijkheden voelde Verbeke zich twee jaar geleden ook al genoodzaakt om bij Club Brugge te vertrekken.

Bij Anderlecht krijgt hij nu de kans om zijn ding te doen. Na Dimitri Mbuyu, Luc Devroe en Michael Verschueren is Verbeke al de vierde figuur in een tijdspanne van enkele jaren die het scoutingdepartement moet hervormen. Van de Gentenaar wordt verwacht dat hij de scouting van Anderlecht eindelijk de 21e eeuw binnenloodst. 'Je moet de scouting op twee sporen laten werken', aldus Verbeke. 'Een afdeling die screenings uitvoert op basis van statistieken en een scoutingafdeling die beelden bekijkt en spelers live gaat observeren. De eerste etappe van het scoutingwerk, die vertrekt vanuit statistieken en data, is heel belangrijk geworden omdat het onmogelijk is om de hele wereld te doorzoeken.'

Moeilijk met makelaars

Verbeke bouwde de afgelopen jaren een vertrouwensband op met Let's Play, het makelaarsbureau van extern advisieur Wouter Vandenhaute. En in dat opzicht is het dus geen toeval dat Verbeke, de man die Club Brugge aan Wesley Moraes, Marvelous Nakamba, Arnaut Danjuma, Krepin Diatta hielp en bij Gent doordrukte voor Milad Mohammadi, nu op Neerpede neerstrijkt.

Maar over het algemeen heeft de dertiger het moeilijk met de werkmethodes van veel makelaars. 'Ik merk dat de mentaliteit van makelaars ten opzichte van tieners niet veranderd is. Het maakt hen niet uit dat een jongen amper dertien jaar is. Welke jeugdspelers zijn doorgebroken in hun respectievelijke eerste ploeg? Dat zijn jongens als Youri Tielemans, Brandon Mechele, Leandro Trossard, Bryan Heynen en Louis Verstraete. Het zijn intelligente jonge spelers die goed omringd zijn en van wie de ouders en makelaars geen geld hebben gevraagd op zeer jonge leeftijd. Op uitzondering van Zinho Vanheusden hebben alle jongeren die voor het geld naar het buitenland zijn vertrokken nu moeite om bij hun club titularis te zijn.'

'Mijn buikgevoel zegt mij het volgende: als je aan een 13-jarige geld geeft, zal hij op zijn 16e het dubbele vragen en trekt hij op zijn 18e naar het buitenland. Een contract geven aan een jongen van 15 jaar is compleet krankzinnig. Dat zie je nergens anders. Alleen in het voetbal.'

Lees het volledige verhaal over het hobbelparcours van RSC Anderlecht in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 19 februari.

