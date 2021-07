Voor de competitiestart sprak Sport/Voetbalmagazine met Philippe Clement, die komend seizoen zijn vierde titel op een rij kan winnen. Een voorsmaakje.

Hans Vanaken zegt vaak: 'Ik speel hier voor de prijzen en voel me gelukkig. Waarom zou ik dan vertrekken?' In zijn geval wordt het hem verweten. Hoe voelt u dat?

Clement: 'Mensen... Vier titels op rij is nog nooit gebeurd. Dat is alvast een mooie ambitie. Ook die om in Europa nog verdere stappen te zetten. Twee jaar geleden begonnen we aan de Champions League met de ambitie meer onze eigen wil op te dringen en minder in de omschakeling te spelen. Dat is goed gelukt, maar met te weinig punten en te weinig efficiëntie in de tweeboxen. Dat was de uitdaging voor het tweede seizoen. Dat was al beter, maar nog niet top. Die progressiemarge is er nog.'

Zijn jullie opnieuw de topfavoriet?

Clement: 'Ik zie op dit moment veel ploegen serieus investeren om voor de titel te gaan. Een logisch verhaal. Als je die ambitie hebt en die uitspreekt, en je wordt het niet, dan groeit de honger. De uitdaging wordt groter, want een aantal ploegen werd sterker.'

Hebben de play-offs geleerd dat de voorsprong niet zo groot is.

Clement: 'Geen twintig punten, neen. Maar die kloof kwam er door er altijd te staan. Dat is een kwaliteit die wij heel hard beklemtonen. Het bestuur en ik gaan dit najaar wel heel hard focussen op ons Europese verhaal. Als er op een bepaald moment een keuze moet worden gemaakt, zal dat richting Europa zijn. We willen overwinteren in de Champions League, of heel ver in de Europa League geraken. Met het gegeven hoe onze competitie is gevormd, is dat een moeilijk verhaal.'

Wordt KRC Genk jullie grootste concurrent?

Clement: 'Dat is nu heel moeilijk te voorspellen. Wij weten niet hoe onze kern er eind augustus zal uitzien, de andere ploegen evenmin. Pas op 1 september kun je dat proberen inschatten.'

Gaat u tactisch opnieuw veranderen?

Clement: 'Ja. We zijn twee keer kampioen geworden met een ander systeem. Het eerste seizoen vooral in 3-5-2, vorig jaar vooral in 4-3-3. Hoe voorspelbaarder je bent, hoe gevaarlijker het wordt. Je moet kunnen schakelen tijdens een wedstrijd, om te verrassen. Ons voordeel is: als je het grootste deel van de kern bij mekaar houdt, kun je verder bouwen op vorig seizoen en daarop variëren. Haal je tien nieuwe spelers, dan moet je één systeem invoeren en daarmee werken. Dus ja, ik ga experimenteren tijdens de voorbereiding, zodat we kunnen schakelen tussen diverse systemen. Voetbal is heel hard geëvolueerd, spelers moeten meer dan één ding kunnen. Vijftien, twintig jaar geleden was dat veel minder het geval. Het hybride van systemen is nu veel sterker, om minder voorspelbaar te zijn.'

Lees het volledige interview met Philippe Clement in de competitiespecial van Sport/Voetbalmagazine, deze week in de winkel.

