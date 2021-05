Kiest Ahmed Touba definitief voor Algerije of wacht hij op een kans bij de Rode Duivels?

In de loop van de maand mei moet de UEFA het plan goedkeuren om de selecties voor EURO 2020 uit te breiden van 23 naar 26 spelers en dat is goed nieuws voor enkele Rode Duivels die ernaast dreigden te vallen. Zoals de zaken er nu voorliggen, is het niet uitgesloten dat er daardoor ook enkele nieuwe namen op de shortlist opgenomen zullen worden.

Een van de jongens die zich de voorbije maanden in de kijker heeft gespeeld bij de Rode Duivels is Ahmed Touba. De linksvoetige centrale verdediger van RKC is een van de revelaties in de Eredivisie en is geen onbekende voor Roberto Martínez die hem voor het eerst op het spoor kwam tijdens zijn periode bij Club Brugge.

Filmpje op Instagram

Touba heeft wel een speciaal verhaal: hij werd geboren in Frankrijk, hij groeide grotendeels op in België en kan ook voor de Algerijnse nationale ploeg spelen. De afgelopen jaren flirtte hij zelfs meermaals met Les Fennecs. Vorig jaar werd hij in Algerije verwacht voor een eerste kennismaking met de nationale ploeg, maar door de uitbarsting van covid-19 werd zijn trip naar het geboorteland van zijn ouders uitgesteld.

Anderhalve maand geleden maakte Touba zijn keuze voor Algerije openbaar met een flitsend filmpje op zijn Instagramaccount. Touba zat zelfs op de bank voor de kwalificatiewedstrijden van de Afrika Cup tegen Zambia en Botswana, maar intussen richt hij zijn vizier weer op de Rode Duivels. En gezien zijn verleden is dat geen verrassing.

Bij de jeugd kwam Touba uit voor de Belgische U18 en de U19 en na vier jaar wachten maakte hij in de herfst van vorig jaar zijn debuut bij de Jonge Duivels. Onder Jacky Mathijssen, die in Touba een jonge versie ziet van Jan Vertonghen, verzamelde de 23-jarige verdediger drie caps. In maart was er overleg tussen Martínez en Touba, waarin zijn keuze voor Algerije of de Rode Duivels ter sprake kwam. Sindsdien wordt de situatie van Touba van dichtbij opgevolgd. 'Ik ben altijd heel fier geweest om voor België te spelen', liet Touba zich onlangs ontvallen.

Specifiek profiel

De blessure van Hannes Delcroix en het gebrek aan wedstrijdritme bij Thomas Vermaelen, die op 17 maart voor het laatst in actie kwam bij zijn Japanse werkgever Vissel Kobe, biedt misschien perspectieven voor Touba. Want Martínez heeft niet eens een handvol linksvoetige centrale verdedigers ter beschikking. 'We appreciëren het potentieel, het talent, en het specifieke profiel van Ahmed', aldus Martínez. 'Hij kan links in de verdediging en op de wingback spelen en dat zijn twee belangrijk posities bij de Rode Duivels. Indien hij zich verder blijft ontwikkelen, dan is hij zeker een kanshebber voor de nationale ploeg. In de komende achttien maanden staat ons een drukke internationale kalender te wachten en Ahmed maakt deel uit van de pool met spelers die we voor elke samenkomst van de nationale ploeg zullen volgen.'

Touba ligt nog tot 2023 onder contract bij RKC, maar de Nederlanders willen hem deze zomer verkopen om de volle pot te kunnen vragen aan geïnteresseerde clubs.

