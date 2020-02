Roman Vonasek, de gewezen speler van Lokeren, Cercle Brugge en KV Mechelen, werkt nu voor de Tsjechische voetbalfederatie. Hij schat de nieuwkomer bij Club Brugge hoog in.

'Wat scheelt er met Anderlecht?', vraagt Roman Vonasek nieuwsgierig aan het einde van ons gesprek. We moeten er even voor gaan zitten, want die situatie uitleggen, lukt niemand in twee zinnen.

Neen, dan was onze vraag aan hem iets eenvoudiger te beantwoorden. Tijdens Club Brugge-Antwerp kregen we al één helft een stuk van het antwoord op de vraag: wat is Michael Krmencik, de nieuwe aanvaller van Club Brugge, waard?

Vonasek: 'Voor mij is Michael één van de beste spitsen van het moment in Tsjechië.' Zijn fysieke problemen zijn achter de rug, beweert Vonasek: 'Michael is gezond. Hij had het na zijn terugkeer uit blessure even moeilijker om goals te maken, maar ik vraag me af of het wel helemaal zijn schuld was. Of de schuld van die blessure. Pilsen was een paar jaar terug een topper, maar het niveau is achteruit gegaan. De laatste jaren waren de flanken niet zo goed en werd er van achteruit ook maar matig gevoetbald. Michael stond er vaak alleen voor, was de eenmansvoorhoede van de ploeg, die steeds moest opboksen tegen twee verdedigers.'

Aanpassingsperiode

Vonasek vervolgt: 'Michael is iemand die in elke wedstrijd kansen zal afdwingen, kan scoren, maar ook wel zal missen. Voor Brugge is hij volgens mij wel een goeie spits. En ik denk zelfs niet eens een eindstadium. Als Club hem goed omringt, ze straks kampioen spelen en in de Champions League uitkomen, zit er voor Michael misschien nog een stap extra in. Zo oud is hij immers niet.'

Maar misschien - en dan verwijst Vonasek naar het karakter van de spits - zal er wel een aanpassingsperiode nodig zijn. Net zoals Patrik Hrosovsky die kon gebruiken in Genk. Vonasek: 'De stap is niet zo evident. De laatste jaren zijn er nog weinig Tsjechische voetballers naar het buitenland gegaan. Onze kwaliteit is verminderd, jammer genoeg.'

'Twintig jaar geleden speelden wij nog barragewedstrijden tegen de Rode Duivels. Als je vergelijkt met waar de Tsjechen nu staan en waar België nu staat... Het werkt niet zo goed bij ons. Kindjes genoeg, maar ligt het aan minder talent of wordt er slecht gewerkt? Wij zijn er nog niet uit.'

'Simon Deli paste zich snel aan, maar bij een aanvaller is dat altijd wat moeilijker. Jantje (Koller, nvdr) was een speciale, maar ook hij had zijn tijd nodig. Michael is voor het eerst in het buitenland, dat kan een beetje moeilijker zijn, hij zal zich moeten aanpassen. Belgische verdedigers zijn hard en gebruiken hun lichaam in de duels. Het zal voor hem wennen worden, maar dat gaat snel, na een paar wedstrijden.'

Lees de volledige reportage over de spitsen van Club in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 5 februari.

