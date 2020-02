Geen Sven Kums aan de aftrap van de competitiewedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht, door de nog lopende huurovereenkomst én zijn (slimme) schorsing na een vijfde gele kaart op Mechelen.

'Natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet mag meespelen tegen Anderlecht. AA Gent huurt me en blijkbaar is er dan een regel van de voetbalbond die zegt ik dan niet mag spelen (omdat Anderlecht nog een deel van Kums' loon betaalt, nvdr.)', poneert Sven Kums. 'Zeker als je eigen team in een positieve flow verkeert en je weet dat ik ze graag wilde helpen. Anders had ik zeker graag gevoetbald. Ook als er eventueel nog twee duels volgen in play-off 1, zal dat trouwens zonder mij gebeuren. Ik ben immers nog altijd gehuurd van Anderlecht tot het einde van dit seizoen.'

Gemis

Naar eigen zeggen zijn revanchegevoelens niet echt aan hem besteed. 'Zo steek ik niet in elkaar', beweert de 31-jarige middenvelder. 'Misschien ben je dan wel iets meer gemotiveerd, om dat extraatje te willen tonen. Veel te weinig kon ik bij Anderlecht mijn echte waarde naar boven halen. Op die twee jaar gebeurde dat misschien in totaal amper een tiental keer. Natuurlijk voelt dat aan als een gemis, omdat ik er zelf meer van had verwacht. Ik hoopte ook op een titel, hetgeen niet gebeurde.'

'Net als bij Udinese speelde ik er nooit op mijn beste positie, als nummer 8, maar vooral als enige verdedigende middenvelder. In Italië besprak ik dat vaak met de coach. Hij begreep mijn standpunt, maar argumenteerde dan dat hij niemand anders had als controleur. Bij Anderlecht speelde ik tachtig procent van mijn wedstrijden met Adrien Trebel. Een fantastische voetballer, maar gelijkaardig qua profiel. Hij was iets offensiever gericht, waardoor ik vooral verdedigend moest denken.'

Ongelukkig rood

Kums cijferde zichzelf misschien wel te veel weg voor het team. 'Mijn begin was niet gemakkelijk onder René Weiler', rakelt hij op. 'Ik kon ook niet anders dan tegen Bayern München in te springen als centrale verdediger. Daar pakte ik op de koop toe ongelukkig rood. Het weekend ervoor, op Lokeren, zat ik zelfs niet in de wedstrijdselectie. Als je van een niet-selectie de promotie maakt naar een basisplaats, dan ga je in principe vooral uit van het positieve. Uiteindelijk draaide het niet uit zoals verhoopt. Dat ik mezelf wegcijferde bij Anderlecht, hielp me helemaal niet.'

Lees het volledige interview met Sven Kums volgende week in Sport/Voetbalmagazine.

