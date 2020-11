Dries Mertens scoorde tegen Engeland de 2-0 en betrok bondscoach Roberto Martinez in de viering van zijn doelpunt.

De geboren en getogen Leuvenaar krulde in zijn thuisstad een vrijschop prachtig voorbij de Engelse doelman Pickford. 'Het was heel leuk om te scoren in Leuven', glimlachte Mertens na de wedstrijd.

Na zijn goal rende Mertens naar bondscoach Martinez. 'Dat was niet zomaar. Ik heb heel veel respect voor hem. We hadden voor de vorige interlandperiode veel virtueel contact. Hij is toen heel belangrijk geweest voor mij. Ik zat in quarantaine, mocht Napels niet verlaten om naar de Duivels te komen en daar baalde ik enorm van. De coach heeft toen op mij ingepraat. Nu ben ik er opnieuw bij en scoor ik meteen. Dat is helemaal fantastisch.'

