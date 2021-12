Mathieu van der Poel komt komende week niet meer in actie in het veld. De Nederlandse wereldkampioen geeft forfait voor de crossen van Loenhout (donderdag) en Hulst (zondag) met rugproblemen.

Van der Poel had zondag bij zijn terugkeer in het veld tijdens de Wereldbekermanche van Dendermonde al last van de rug. Hij finishte er nog als tweede, maar maandag in de Wereldbekermanche van Heusden-Zolder was de pijn al verergerd en moest Van der Poel opgeven.

Medisch onderzoek dinsdag bracht een zwelling aan de tussenwervelschijf van de rug aan het licht.

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Van der Poel zal hervatten. Meteen na Nieuwjaar zal hij opnieuw een onderzoek ondergaan. Dan wordt bekeken wanneer hij de training kan hervatten.

Het grote doel van de Nederlander in het veld is dit seizoen opnieuw het WK. Dat vindt op 29 januari plaats in het Amerikaanse Fayetteville.

'Het is frustrerend, maar het is wat het is', zei Van der Poel zelf in een reactie. 'Ik sukkel al een tijdje met het probleem en ik ben opgelucht dat er een oorzaak is gevonden en dat het probleem kan verholpen worden met extra rust en behandeling. Iedereen weet dat het WK in de Verenigde Staten mijn eerste grote doel voor 2022 is, maar het is zeker niet mijn enige doel. Ik wil in eerste instantie goed herstellen, zonder tijdsdruk. Ik zal de competitie pas hervatten als ik volledig klaar ben. Als ik het WK haal, des te beter. Als dat niet het geval is, kijk ik verder naar het voorjaarsseizoen op de weg.'

