Wout van Aert is de uitgesproken kopman voor de Belgen op het WK zondag. Onze landgenoot blinkt in zijn vel en wil graag wereldkampioen worden. 'Maar dit is niet dé koers van mijn leven', zegt hij. 'Ja, de beleving zal hier uniek zijn, in Vlaanderen, maar er komen nog kansen om wereldkampioen te worden. Ik ga er 100% voor, maar ik zadel me niet op met de stress dat het nu moet gebeuren.'

België wil een Belgische wereldkampioen en daar moet Wout van Aert voor zorgen, maar onze landgenoot laat zich niet uit z'n lood slaan door de koersgekte in Vlaanderen. 'Of dit de koers van mijn leven is? Dat is journalistenpraat', antwoordde hij op een persmoment. 'Inderdaad, die ervaring, hier koersen voor eigen volk, in Vlaanderen, met die supporters komt wellicht niet meer terug in mijn carrière, maar er zijn nog wereldtitels te verdelen. Hier winnen zou het extra speciaal maken, maar neen, dit is niet dé koers van mijn leven. Dan was Tokio dat ook, want de Spelen zijn maar om de vier jaar. Of dan was de rit op de Champs Elysees dat ook, want daar kon ik voor een derde ritzege zorgen in de Tour, ¿ en zo heb je vaak speciale momenten. Uiteraard wil ik hier winnen, maar ik laat me niet opjagen of extra stress aanpraten.'

'Neen ik heb geen blacklist van namen waarmee ik niet naar de finish wil of tegen wil sprinten', zei hij nog, 'als ik wereldkampioen wil worden, zou het niet goed zijn om te denken dat ik niet met die of die andere renner op pad wil. Ik durf tegen iedereen sprinten. En als ik niet win, word ik op mijn waarde geklopt.'

Ook tegen Caleb Ewan? 'Ik hoop dat hij niet kan overleven op dit lastige parcours en niet aan sprinten toekomt. Dat zou inderdaad een lastige klant worden. En Mathieu van der Poel? Ook met hem durf ik naar de meet, maar dan weet ik gewoon dat ik al niet half gewonnen heb. Hij heeft me al verslagen. Hoe dan ook, mijn sprint is mijn wapen. Ik durf sprinten, daar moet ik geen schrik voor hebben.'

