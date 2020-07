Ook in Australië wordt onderzoek gedaan naar mishandeling en pesterijen in de turnwereld. Turnbond Gymnastics Australia heeft een mensenrechtenorganisatie daartoe opdracht gegeven.

'De laatste weken hebben meerdere turners hun persoonlijke ervaringen gedeeld', zegt Kitty Chiller, woordvoerster van Gymnastics Australia. 'Deze ervaringen zijn onaanvaardbaar. Ze vergroten de noodzaak om meer te doen om de gymnastiekcultuur te veranderen.' Ongeveer twintig turners hebben hun verhaal bij Gymnastics Australia gedaan. Chiller zegt dat de mensenrechtenorganisatie alle aspecten van de sport gaat bekijken. 'Er is nul tolerantie voor elke vorm van misbruik.' In België getuigden de voorbije week heel wat turners en turnsters over mishandeling en pesterijen door coaches. De getuigenissen kwamen er nadat de Nederlandse coach Gerrit Beltman, hoofdcoach bij turnfederatie Gymfed in de periode van Aagje Vanwalleghem, vorige week vrijdag in een interview toegaf dat hij te ver was gegaan bij de opleiding van jonge turnsters. Gymfed stelde intussen een onafhankelijke ethische commissie samen waar de betrokkenen hun relaas kunnen doen.