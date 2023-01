Anderlecht is dodelijk ‘efficiënt’ en Mike Trésor pikt de draad weer op: dit was speeldag 20

Van de kapitein van Union tot de reeksen van Eupen en Seraing en van de topschutter van Anderlecht tot de comeback van Mike Trésor. Dit moet u onthouden van het afgelopen weekend in de Jupiler Pro League.

Union lijkt niet te stoppen

Union heeft zondag tegen Antwerp zijn zevende overwinning op rij behaald in alle competities. De Brusselaars staan nu zes punten voor op de Great Old, maar wel nog zeven achter op Genk. In de laatste vijftien wedstrijden van de Jupiler Pro League is de Belgische vicekampion de enige ploeg die het tempo van de Limburgers kan volgen met 11 overwinningen, 2 gelijkspelen en 2 nederlagen, onder meer tegen de leider.

Om op dat elan te kunnen voortgaan, kan Union altijd rekenen op kapitein Teddy Teuma, die al beslissend was in vier van de laatste vijf wedstrijden in de competitie. De Maltese international scoorde tegen Seraing, gaf een assist tegen Standard en deed beide zaken tegen KV Oostende en afgelopen weekend tegen Antwerp in eigen huis. Alleen tegen Westerlo, toen Union bleef steken op een gelijkspel, was hij niet beslissend.

Drie goals, evenveel assists en een veelbelovende 13/15 zijn het resultaat van dat veelbelovende begin van het jaar voor Teuma. In de 86% van de tijd dat hij op het veld stond, kwam de Maltees al aan zes doelpunten en acht assists waarmee hij ook enkel Dante Vanzeir (10 goals) moet voorlaten in de topschuttersstand van Union. Qua assists doet enkel Mike Trésor beter in de JPL. Sinds het vertrek van Casper Nielsen naar Club is de man die in januari 2019 van de Franse hoofdstad (Rode Ster) naar België verhuisde, het kompas van de Unie geworden.

Lees ook: Teddy Teuma: de fiere en logische kapitein van Union

Enorm efficiënt Anderlecht

Anderlecht deed zondag in het Jan Breydelstadion iets onmogelijks. Het verliet het veld met een goal zonder ook maar één keer op doel te hebben getrapt. Een verdwaald schot van Kristian Arnstad belandde namelijk via Denis Odoi en Brandon Mechele in het doel van Simon Mignolet. Naast dat ongevaarlijke schot kwam Anderlecht trouwens maar aan vier pogingen.

Drie keer werd er gescoord in de laatste drie wedstrijden, maar de topschutter van de ploeg zit wel in het andere kamp. Tegen Charleroi was het Adem Zorgane die RSCA liet winnen voordat Mechele zondag hetzelfde deed. Alleen Fabio Silva heeft gescoord voor Anderlecht sinds de regimewisseling, inclusief de bekerwedstrijd tegen Genk. Het mag gezegd worden, sinds Brian Riemer het roer overnam, is de aanval van Anderlecht gewoonweg zwak.

Enkel Fabio Silva wist nog maar te scoren onder Andreas Riemer. © GETTY

Dat blijkt duidelijk uit de statistieken. Anderlecht had slechts 15 schoten op doel in 270 minuten en hun gemiddelde expected goals is slechts 0,5… Tegen Charleroi hadden ze 0,82 xG. Dat totaal daalde tot 0,54 tegen Union en tot 0,16 in de wedstrijd in Brugge. In de komende weken zal de ploeg meer kansen moeten creëren om uit deze malaise te raken.

Riemer wilde een aantrekkelijk spel neerzetten, maar voorlopig moet hij het doen met een blok dat verdedigend veel beter georganiseerd is dan onder zijn voorganger. Het valt nog te bekijken of Anders Dreyer, wiens statistieken meer dan interessant zijn, een groot deel van de problemen van de aanvallende animatie van RSCA kan oplossen, waarvan het middenveld nog nooit zo technisch zwak leek als dit seizoen.

Lees ook: Globetrotter die nu en dan scoort: wat u moet weten over Anderlechtaanwinst Anders Dreyer

Trésor back on track

Drie wedstrijden op rij was Mike Trésor niet rechtstreeks betrokken bij een doelpunt tot de match tegen Zulte Waregem vorig weekend. Tegen Mbaye Leye en co zette hij winteraankoop Yira Sor op weg naar zijn eerste goal voor de Limburgers. De beste assistgever van de competitie weet terug wat het is om beslissend te zijn, want voor de WK-break zat hij nog aan acht assists in zes partijen.

Aan de andere kant lijkt hij nu volledig toegewijd aan zijn rol als leverancier, want de voormalige U21-international heeft niet meer gescoord sinds zijn dubbel in Seraing op 27 augustus. Daarvoor had hij al drie keer de weg naar de netten gewonnen in de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Qua assists steekt hij boven alles en iedereen uit met 14 stuks. Mike Trésor is aan zijn grote doorbraak bezig.

Cuypers in vorm

KAA Gent kende zondag alle moeite van de wereld met KV Kortrijk en vertrouwde op man-in-vorm Hugo Cuypers om de drie punten thuis te houden. De Buffalo’s kenden de afgelopen seizoenen meer flops dan toptransfers, maar die van ex-speler van KV Mechelen kan je zeker bij die laatste categorie rekenen. Vier miljoen was een verstandige investering voor een man die dit seizoen al elf doelpunten maakte in negentien competitiewedstrijden met ook nog twee assists. Hij staat nu op het podium van de topscorers van de Pro League, op de derde plaats met Vincent Janssen (Antwerpen). Alleen Mario Gonzalez (OHL) en de onvermijdelijke Paul Onuachu doen beter met respectievelijk 13 en 14 treffers.

Hugo Cuypers is zonder meer dé transfer van het seizoen bij KAA Gent. © Belga Image

Seraing op recordkoers

Seraing dwong Standard tot een gelijkspel en slaagde er zo niet in om het succes van tegen KV Oostende door te trekken. Bovendien blijven de Metallo’s last hebben om de zege te pakken in eigen huis. Het werd zelfs al een recordreeks in de Belgische eerste klasse. Seraing won namelijk geen enkele van de afgelopen 16 thuiswedstrijden. 11 daarvan mondden uit in een nederlaag, 5 keer werd het een gelijkspel.

We moeten al teruggaan voor zo’n zegeloze reeks tot 1987. Berchem Sport kwam toen aan 21 wedstrijden zonder overwinning in het Rooi (ondertussen omgedoopt tot Ludo Coeck Stadion). Seraing heeft dus nog vijf wedstrijden om dat record niet te evenaren. De volgende vijf gasten van de Waalse club zijn Anderlecht, OH Leuven, Zulte Waregem, KV Mechelen en Antwerp. Als Seraing tegen die tijd de drie punten niet pakt, kan KAA Gent de 22e ploeg op rij worden die de thuisploeg van een overwinning houdt. Bij Seraing zullen ze er alles aan doen om dat te voorkomen.

Het zwarte beest van Cercle

Charleroi begon overtuigend aan het nieuwe jaar met een 6/6 en staat zo boven Anderlecht, de ex-club van coach Felice Mazzù, in de stand. Nadat de Carolo’s eerst nog kopje onder gingen tegen paars-wit herstelden ze zich goed in ‘Mazzutime’ tegen Eupen en afgelopen weekend ook tegen Cercle. Het werd trouwens de negende overwinning in de laatste tien thuiswedstrijden tegen de vereniging.

Inderdaad, je moet bijna acht jaar teruggaan, naar 17 januari 2015, om de laatste zege van Cercle op Mambourg terug te vinden. Toen won groen-zwart met 0-2. Van de volgende elf wedstrijden, zowel in Charleroi als Brugge, wonnen de Zebra’s er acht en verloren ze slechts drie keer. Van een zwart beest van Cercle gesproken.

STVV stopt de Eupense trein

Eupen was aan een straffe reeks bezig. Het wist namelijk in ieder van de laatste acht wedstrijden te scoren. De laatste keer dat dat niet lukte was op 9 oktober in eigen huis tegen KAA Gent toen het met 0-4 de boot in ging. Sindsdien heeft de ploeg uit het Duitstalige deel van ons land 17 keer gescoord in 8 wedstrijden, waaronder vier keer tegen OH Leuven en vijf tegen Zulte Waregem. Tot de wedstrijd tegen STVV afgelopen weekend, toen de Limburgers naar huis trokken met de drie punten én een clean sheet.

En het was waarschijnlijk geen toeval dat de Kanaries de Panda’s het zwijgen konden opleggen. Ze lijken namelijk niet te stoppen in uitwedstrijden. STVV heeft dit seizoen zo het derde beste uitrecord in de hoogste klasse, achter Genk en Union. In elf ontmoetingen won STVV vijf keer en verloor het maar twee partijen. Daarin scoorde het ook dertien keer en kreeg het er tien tegen.

Aboubakary Koita (l) was een van de doelpuntenmakers tegen Eupen. © Belga Image

Bernd Hollerbach staat bekend als een coach die in staat is een goede defensieve organisatie op te zetten. Zijn team heeft momenteel zelfs de op een na beste verdediging van het land. Enkel leider KRC Genk doet beter met 17 tegentreffers.

Aanvallend deed STVV dan weer het minimale met 22 doelpunten. Het aantrekken van Gianni Bruno is een groot succes voor de Limburgers met negen goals in 17 optredens en staat daardoor garant voor 41% van de doelpunten van de Kanaries.

Sint-Truiden mag dan erg goed zijn buitenshuis, aan de andere kant van het land is er een ploeg die dat absoluut niet is dit seizoen. KV Oostende won namelijk nog maar één uitwedstrijd dit seizoen, op 6 augustus in Charleroi.