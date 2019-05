Over het succes van de Londense clubs: 'Rond Arsenal en Chelsea hangen vooral veel vraagtekens'

Matthias Stockmans Redacteur van Sport/Voetbalmagazine en Knack Focus.

Met Arsenal en Chelsea in de Europa League en Tottenham en Liverpool in de Champions League staan vier clubs uit Engeland in de Europese finales. Sport/Voetbalmagazine trok naar Londen en sprak er onder meer met Jonathan Wilson, gevierd sportjournalist van The Guardian, over de redenen voor dat succes.

Jonathan Wilson © Belga Image