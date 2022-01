De triomftocht van Union, vorig seizoen nog in 1B, verraadt dat er ook in de Belgische tweede klasse spelers met potentieel rondlopen. Wij diepen er vijf op. Vandaag: Tom Vandenberghe van KMSK Deinze.

De 29-jarige doelman keept sinds de zomer van 2015 bij Deinze en kwam transfervrij over van Sparta Petegem waarmee hij een jaar eerder de promotie naar derde klasse had afgedwongen.

In 2015 mocht de toen 22-jarige doelman ook op proef bij KAA Gent. Het lukte hem niet om de toenmalige landskampioen te overtuigen waardoor het tot een overstap naar Oost-Vlaanderen kwam.

Laatbloeier

De concurrentie onder de lat bij KMSK Deinze is niet min: met de Fransman William Dutoit is er een doelman met de nodige ervaring in eerste klasse, onder meer bij STVV en KV Oostende.

Toch koos coach Wim De Decker, in samenspraak met keepertrainer Brian Vandenbussche, in het begin van het seizoen voor Tom Vandenberghe. Vandenbussche zei daarover in Het Laatste Nieuws: 'Tijdens de voorbereiding was het voor ons snel duidelijk dat Tom eerste keeper zou zijn. Na vier weken, twee weken voor de start van de competitie, maakten we dat onze keepers al duidelijk. Een doelman vertrouwen schenken is ook belangrijk. Tom is 29 jaar. Ook in het voetbal zijn er laatbloeiers. Ik denk dat hij nog een mooie toekomst heeft. Niet vergeten dat hij op heel laag niveau (Deerlijk, nvdr) begon en aan de weg naar boven timmerde. Hij zit in de fleur van zijn leven.'

Met Vandenberghe tussen de palen incasseerde Deinze 14 goals in 11 1B-wedstrijden. Ook in de verloren bekermatch tegen Club Brugge toonde de Waregemmenaar zijn talent met enkele knappe tussenkomsten.

Toeval of niet, sinds hij midden november uitviel met een spierscheur en vervangen werd door William Dutoit, slikte Deinze veel meer doelpunten: 11 in 5 wedstrijden.

Het contract van de West-Vlaming bij Deinze loopt in juni af, benieuwd of een overstap naar 1A na dit seizoen wel aan de orde is.

Door Ruben Courant

Fiche Tom Vandenberghe °17 augustus 1992 Wedstrijden in 1B 2021/22: 11 Clean sheets: 2

