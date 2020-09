Wim De Decker krijgt zijn kans als hoofdtrainer bij AA Gent. Hij zal geassisteerd worden door Peter Balette, die afgelopen zomer technisch directeur werd maar nu terugkeert naar het veld. AA Gent zal voorlopig niet op zoek gaan naar een nieuwe hoofdcoach.

De Decker kwam afgelopen zomer als assistent over van Antwerp. Bij de Great Old was hij in het seizoen 2016-2017 al hoofdcoach. Hij leidde Antwerp toen naar de promotie naar 1A.

De Buffalo's ontsloegen maandag Laszlo Bölöni na nauwelijks 25 dagen dienstverband als T1. De Roemeen was Jess Thorup komen vervangen na twee nederlagen in de eerste twee competitieduels. Bölöni haalde in de drie competitiewedstrijden die hij leidde 3/9. (Belga)

De Decker kwam afgelopen zomer als assistent over van Antwerp. Bij de Great Old was hij in het seizoen 2016-2017 al hoofdcoach. Hij leidde Antwerp toen naar de promotie naar 1A. De Buffalo's ontsloegen maandag Laszlo Bölöni na nauwelijks 25 dagen dienstverband als T1. De Roemeen was Jess Thorup komen vervangen na twee nederlagen in de eerste twee competitieduels. Bölöni haalde in de drie competitiewedstrijden die hij leidde 3/9. (Belga)