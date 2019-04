De nieuwe werelduurrecordhouder Victor Campenaerts is het bewijs dat je niet over supermangaven hoeft te beschikken om grootste dingen te verwezenlijken.

Het was eind december 2018 toen we op bezoek gingen bij Victor Campenaerts, voor een verhaal in de Wielergids van Sport/Voetbalmagazine. Ons opzet: hem laten spreken over zijn 'tijdritgeboden'.

...