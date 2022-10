De kaviaar van Mike Trésor en een onstuitbaar Union: speeldag 14 in 5 cijfers

De veertiende speeldag in de Jupiler Pro League stond bol van de verhalen en opvallende resultaten. Een overzicht in vijf cijfers.

37

Op zondag ontmoetten de twee beste teams in de competitie elkaar in de Bosuil voor een echt topduel. Zou Antwerp zijn plaats aan de top van het klassement kunnen heroveren of kon Genk de kloof met de Great Old net vergroten?

Het werd het tweede. De mannen van Wouter Vrancken wonnen hun zevende opeenvolgende wedstrijd met een uitstekend rapport van 37/42, wat hen de vijfde beste start geeft in de geschiedenis van de Belgische eerste klasse na 14 speeldagen, op gelijke voet met Anderlecht in het seizoen 2003/04 en Club Brugge in 2002/03. Beide clubs werden aan het eind van het seizoen ook kampioen. Een goed voorteken voor de Limburgers. Het absolute record is in handen van blauw-zwart in 2000/01, toen het maar liefst 42/42 pakte! Al gingen de Bruggelingen uiteindlijk nog onderuit tegen Anderlecht, dat na 14 speeldagen 36/42 haalde.

11

Gouden Schoenwinnaar Paul Onuachu was opnieuw van levensbelang voor de Limburgers met twee treffers op de Bosuil. De Nigeriaanse reus is weer op zijn best met acht doelpunten in zijn laatste vijf wedstrijden.

👟 Le Soulier d'Or, Paul Onuachu, est bel et bien de retour #ANTGNK



⚽️ vs Ostende

⚽️⚽️ vs Courtrai

⚽️ vs OHL

⚽️⚽️ vs Westerlo

⚽️⚽️ vs Antwerp pic.twitter.com/AlzS6EJFyF — Ma Pro League (@MaProLeague) October 23, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In zijn kielzog blijft ook Mike Trésor schitteren. Nadat de competitie deze zomer afscheid moest nemen van een van zijn beste passeurs met Xavier Mercier, heeft de ex-speler van Willem II diens plaats en status volledig overgenomen. Noem hem gerust de nieuwe kaviaar van de competitie.

Bij Antwerp slaagde hij zelfs in een dubbel, wat zijn balans na 14 speeldagen al op 11 assists bracht, naast de 5 doelpunten die hij maakte. Trésor is zo rechtstreeks betrokken bij 44% van de doelpunten van zijn team sinds de komst van Vrancken, de man die de sleutels heeft gevonden om Trésor te bevrijden uit zijn kooi.

Zouden deze indrukwekkende statistieken hem tot de verrassing in de WK-selectie van Roberto Martínez kunnen maken? Het lijkt onwaarschijnlijk als je kijkt naar het conservatisme van de Catalaan. Maar na het WK zou het dan weer verrassend zijn mocht de middenvelder nog steeds naast de nationale ploeg blijven vallen. Het zou ook zomaar kunnen dat Mike Trésor voor Burundi kiest, ook al heeft hij in verschillende leeftijdscategorieën voor de Belgische nationale jeugdploegen gespeeld.

8

Met het aantrekken van grote namen als Vincent Janssen en Toby Alderweireld hoopte Antwerp aan het einde van het seizoen mee te doen om de titel. Tot de 11e speeldag leken de Antwerpenaren onoverwinnelijk, maar nadien hebben de mannen van Mark van Bommel terrein verloren met twee zware nederlagen tegen directe tegenstanders. Antwerp verloor met 3-0 van Standard en kreeg er evenveel binnen tegen tegen Genk.

Antwerp, dat nog tegen Club Brugge moet, lijkt het dus moeilijk te hebben in de toppers. The Great Old pakte namelijk slechts 3/9 tegen Standard, Genk en Union. Dat laatste werd met 4-2 verslagen. De topwedstrijden leggen erg duidelijk de problemen bloot in de verdediging bij het stamnummer 1. In drie wedstrijden heeft Antwerpen 8 keer zijn netten zien trillen, wat overeenkomt met 57% van de doelpunten die het dit seizoen al tegen kreeg. In de eerste elf wedstrijden waren dat er namelijk maar zes.

© GETTY

5

Union kwam zaterdag tegen Club Brugge weer erg sterk voor de dag. Na een snelle 0-1-achterstand werden de mannen van Karel Geraerts ook nog eens beroofd van Simon Adingra, die door de scheidsrechter naar de kleedkamer werd gestuurd. 120 seconden later verdubbelde Hans Vanaken de voorsprong voor de Belgische kampioen vanaf de stip. De Brugse kapitein stond daarmee voor de derde keer op rij aan het kanon voor zijn ploeg in de competitie.

Ondanks de achterstand in de score en in manschappen slaagde de Brusselse ploeg erin terug in de wedstrijd te komen dankzij Christian Burgess en, helemaal in het slot, Bart Nieuwkoop. De kopbal van de Nederlander bezorgde de Unionisten een negende opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag in alle competities. In de Jupiler Pro League komen ze zo op een overtuigende 16/18, waardoor ze vierde staan in het klassement met 29 punten, hetzelfde aantal als de landskampioen.

Dankzij deze ommekeer kon de ploeg van Geraerts ook een primeur behalen tegen Club. In vier ontmoetingen vorig seizoen was Union er nooit in geslaagd Simon Mignolet te kloppen. Nummer 5 bleek dus de goeie keer te zijn.

© GETTY

2

Julien Ngoy streek deze zomer gratis neer bij KV Mechelen nadat zijn avontuur bij Eupen stopte met een aflopend contract. Onder Danny Buijs scoorde hij slechts één keer, in de 3-0-overwinning op Union op 6 augustus. Sinds de overname door Steven Defour heeft de spits, die begin november zijn 25e verjaardag zal vieren, twee keer gescoord in evenveel wedstrijden. Eerst tegen Standard en dit weekend opnieuw tegen zijn ex-club uit de Oostkantons.

Nadat Jordi Vanlerberghe in de 37e minuut Lennart Moser niet wist te verslaan vanaf de penaltystip, aarzelde Julien Ngoy niet om een tweede penalty met nog een kwartier te gaan om te zetten. Het doelpunt betekende uiteindelijk ook het ontslag voor Bernd Storck.

8

Het team van Marc Brys was één van de aangename verrassingen van het nieuwe seizoen, maar in de laatste zes wedstrijden zijn de Leuvenaars duidelijk teruggevallen, met drie nederlagen, twee gelijkspelen en slechts één zege.

Het gelijkspel in Stayen was zeker een redelijk resultaat, maar het deed Leuven zakken naar de achtste plaats in de algemene rangschikking.

Bekijk hieronder nog eens alle hoogtepunten in de Eleven Gazette van Eleven Sports.