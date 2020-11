Diego Maradona is op 60-jarige leeftijd overleden na een hartstilstand. Dat melden verschillende Argentijnse media en is intussen ook bevestigd door zijn woordvoerder Sebastian Sanchi.

De voormalig vedette van onder meer Napoli en Boca Juniors werd begin deze maand, enkele dagen na zijn 60e verjaardag, opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. De Argentijnse volksheld vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging.

Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd, werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires waar een operatie volgde. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis verhuisde hij naar een revalidatiekliniek, ter behandeling van zijn alcoholverslaving.

Het was niet de eerste keer dat Maradona met spoed onder het mes moest gaan. De Argentijn sukkelde al jaren met de gezondheid en gaf op 30 oktober geen al te beste indruk, toen hij ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag even aan de kant van het veld verscheen bij Gimnasia, het team uit La Plata dat hij coachte.

Voor het overige verscheen 'Pluisje' recent amper in het openbaar, omdat het gevaar op besmetting met het coronavirus in het door het longvirus zwaar getroffen Argentinië te groot was. Gezien zijn gezondheidstoestand was Maradona immers risicopatiënt.

Maradona flirtte al meermaals met de dood. Twintig jaar geleden kreeg hij in Punta del Este een zware hartaanval na een overdosis. Er volgde een lange ontwenningskuur in Cuba, destijds hem aangeraden door zijn goede vriend wijlen Fidel Castro.

Vier jaar later woog Maradona echter al meer dan honderd kilogram en volgde een tweede hartaanval, deze keer in Buenos Aires. Opnieuw kwam hij er echter zonder al te veel kleerscheuren door. Een maagverkleining hielp hem nadien af te vallen.

Drie jaar later lag hij al opnieuw in het ziekenhuis, deze keer na een alcoholvergiftiging. De laatste jaren sukkelde hij vooral met de maag en beide knieën.

